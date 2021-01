Nun ist auch 2020 vorbei…

Ein Jahr wie jedes ande­re, mit Freu­de, Trau­er, Neu­zu­gän­gen, Kämp­fen, Trä­nen, Auf­re­gung, Ärger, Spass, Fort­schrit­ten, Erfol­gen, Ver­bes­se­run­gen, Stolz, Abschie­den, Team­work, Sor­gen, viel Arbeit, aber auch Zeit zum Durch­at­men und Neusortieren…

Und doch ein ganz ande­res Jahr, lan­ge Zwangs­pau­sen, kein Feri­en­pro­gramm, kein Sommerfest.…

Ein Jahr, in dem vie­le wie­der Rück­sicht neh­men und Ver­zicht ler­nen muss­te, Ego­is­mus hin­ten anste­hen muss­te, Zusam­men­halt und Abstand hal­ten gleich­zei­tig manch­mal eine klei­ne Her­aus­for­de­rung waren, wir impro­vi­sie­ren muss­ten, von­ein­an­der ler­nen, umpla­nen, tüf­teln und ganz ehr­lich, die Pfer­de ihre Aus­zei­ten ein­fach mal genos­sen haben.

Eini­ges davon hat abso­lut nicht gescha­det und darf ger­ne in der Zukunft bei­be­hal­ten werden…

Ande­re haben auf­ge­ge­ben, waren mit der Gemein­schaft oder Situa­tio­nen über­for­dert, sind auch mal naiv in Fal­len getappt, auch die­se Fil­ter sind gut…

Und wir sind alle gesund geblie­ben und das ist die Hauptsache!!!!

Ich bin sehr dank­bar, dass mir in die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Zeit nahe­zu alle Rei­ter treu geblie­ben sind und sich gemein­sam auf die Zukunft mit ihren Lieb­lin­gen freuen!

Wir haben trotz­dem wie­der so viel gemein­sam geschafft, erreicht und erlebt…

Ich dan­ke den Mit­glie­dern der Arche, den Paten und vor­al­lem denen, die die Tie­re das gan­ze Jahr mit ver­sor­gen, finan­zie­ren und Sor­gen­kin­der, wie Wai­sen­kin­der päppeln!!!

Die Men­schen und Tie­re vom gesam­ten Ster­nen­hof sagen von Her­zen Dan­ke für ein gemein­sa­mes Jahr 2020…

… und schau­en freu­dig, zuver­sicht­lich, ent­spannt und vol­ler Ideen und Plä­nen in die Zukunft!!!!

Auf ein wun­der­schö­nes gemein­sa­mes 2021!!!!