54 neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – 25 Per­so­nen aus Qua­ran­tä­ne entlassen

In Stadt und Land­kreis Hof sind 54 wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den. 32 davon kom­men aus dem Land­kreis, 22 Fäl­le kom­men aus der Stadt. Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt damit auf 3722 Personen.

Da 25 Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 619 Per­so­nen. 2994 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Unter­des­sen bestä­tigt die Gesund­heits­be­hör­de des Land­krei­ses und der Stadt Hof drei wei­te­re Todes­fäl­le in Zusam­men­hang mit dem Coro­na-Virus. Dabei han­delt es sich um eine 91-jäh­ri­ge Frau aus dem Land­kreis Hof, wel­che an dem Coro­na-Virus ver­stor­ben ist, um eine 90 Jah­re alte Frau aus dem Land­kreis Hof, die mit dem Virus gestor­ben ist, sowie um einen 84 Jah­re alten Mann aus der Stadt Hof, wel­cher an dem Virus ver­stor­ben ist.

Unse­re auf­rich­ti­ge Anteil­nah­me gilt den Ange­hö­ri­gen der Verstorbenen.

Die Zahl der Todes­fäl­le von Coro­na-Infi­zier­ten im Hofer Land steigt auf 109 an.

Die 619 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 336

Stadt Hof: 283

Es erge­ben sich fol­gen­de 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 194,1

Stadt Hof: 261,9

UPDATE: Im Senio­ren­wohn­park in Bad Ste­ben sind elf wei­te­re Bewoh­ner sowie ein wei­te­rer Mit­ar­bei­ter posi­tiv auf das Virus gete­stet wor­den. Der­zeit sind dort 14 posi­ti­ve Coro­na­fäl­le bekannt.

Coro­na-Zah­len für den Land­kreis Kronach

7‑Ta­ge-Inzi­denz* 194,8

Neu-Infi­zier­te der ver­gan­ge­nen 7 Tage* 130

Tages­ak­tu­el­le Zahlen

Neu-Infi­zier­te seit letz­ter Mel­dung 16

Gene­se­ne seit letz­ter Mel­dung 0

Gesamt­zah­len

Infi­zier­te aktu­ell in Qua­ran­tä­ne 173

Gene­se­ne 1330

Ver­stor­be­ne 30

Infi­zier­te seit Pan­de­mie-Aus­bruch 1533

* Quel­le: RKI