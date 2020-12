Am 6. Janu­ar 2021 erwar­tet Sie um 17:00 Uhr ein weih­nacht­li­ches Neu­jahrs­kon­zert via Live-Stream unter www​.wirt​schaft​s​club​-bam​berg​.de/​l​ive oder per Face­book Live.

Genie­ßen Sie zu Hau­se klas­si­sche Lie­der des Bam­ber­ger Tenors Mar­tin Fösel und des Mexi­ka­ners Emi­lio Rug­ge­rio – bei­de bekannt aus den Gala­kon­zer­ten des Wirt­schaft­s­club Bam­berg: “Die Nacht der Tenö­re”. Musi­ka­lisch unter­stützt wer­den die bei­den von Rebek­ka Wag­ner, Vio­li­ne und Klaus Jäck­le, Gitarre.

Freu­en Sie sich u.a. auf Ave Maria, Hal­le­lu­jah, I’ll be home for Chris­mas, Nes­sun Dor­ma oder White Christ­mas von Emi­lio Rug­ge­rio oder las­sen Sie sich ver­zau­bern von Mar­tin Fösel mit bekann­ten Lie­dern wie O du fröh­li­che, vom Him­mel hoch da komm ich her oder das Wol­ga­lied aus dem „Zare­witsch“.

Es erwar­tet Sie wun­der­vol­le musi­ka­li­sche Momen­te mit bekann­ten weih­nacht­li­chen Klän­gen und ein Duett das ans Herz geht und sicher­lich auch zum Mit­sin­gen anregt!

Der Live­Stream ist kosten­frei. Schlie­ßen Sie sich ger­ne für frei­wil­li­ge Spen­den zu Gun­sten dem Inklu­si­ons­pro­jekt vom För­der­kreis gool­kids an.

SPEN­DEN­KON­TO

IBAN: DE60 7705 0000 0302 7976 83

Spar­kas­se Bam­berg | BIC: BYLADEM1SKB

Ver­wen­dungs­zweck: Konzert

För­der­kreis goolkids

Spen­den­be­schei­ni­gung unter info@​goolkids.​de