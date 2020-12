Die Imp­fun­gen in den Senio­ren- und Pfle­ge­hei­men im Land­kreis sind gut ange­lau­fen – nun fra­gen sich vie­le älte­re Men­schen, die noch zuhau­se leben, wann und wie sie ihren Ter­min im Impf­zen­trum ver­ein­ba­ren können.

Noch sind bei der Orga­ni­sa­ti­on ein paar Fra­gen offen, sagt BRK Chef Tho­mas Ulb­rich. Was aber sicher ist: ab näch­stem Mon­tag steht für allen Impf­wil­li­ge eine Hot­line zur Ver­fü­gung unter der sie sich mel­den und infor­mie­ren können.

Unter der zen­tra­len Ruf­num­mer 09232/6008959 haben die prio­ri­sier­ten Per­so­nen­grup­pen (zunächst Bürger*innen über 80 Jah­re) die Mög­lich­keit, aktiv und ohne wei­te­re Auf­for­de­rung, täg­lich in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr, Ter­mi­ne zu ver­ein­ba­ren – auch am Wochen­en­de, Sonn- und Fei­er­tag ist eine sol­che Ter­min­ver­ein­ba­rung mög­lich. Alter­na­tiv kann man sich ger­ne auch per eMail unter impftermin@​kvwunsiedel.​brk.​de auf eine War­te­li­ste set­zen lassen.

„Wann die eigent­li­chen Imp­fun­gen begin­nen kön­nen und wie vie­le Per­so­nen täg­lich einen Ter­min erhal­ten, hängt aller­dings vom aus­rei­chen­den Vor­han­den­sein von Impf­stoff ab“, schränkt Tho­mas Ulb­rich ein. „Wenn es nach uns geht, möch­ten wir direkt am 05. Janu­ar mit den ersten Imp­fun­gen star­ten. Aber das liegt lei­der nicht allein in unse­rer Hand.“

Die sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen wird das BRK auch wei­ter­hin direkt kon­tak­tie­ren. Dort wer­den die bei­den mobi­len Teams wei­ter­hin lau­fend Imp­fun­gen vor Ort durch­füh­ren. Zum neu­en Jahr wird das Impf-Team dabei durch acht Bun­des­wehr­sol­da­ten per­so­nell gestärkt. Aktu­ell besteht es aus vier Ärz­ten, sechs medi­zi­ni­schen Fach­kräf­ten und sie­ben Verwaltungskräften.

„Wir sind froh, dass wir jetzt mit den Imp­fun­gen star­ten konn­ten und hof­fen auf die regel­mä­ßi­ge Zutei­lung ent­spre­chen­der Men­gen an Impf­stoff“, sagt auch Land­rat Peter Berek. „Um die Abläu­fe mög­lichst gut struk­tu­rie­ren zu kön­nen, bit­te ich alle Landkreisbürger*innen aber wei­ter­hin um etwas Geduld und viel Ver­ständ­nis. Sicher wird es in der Hot­line des Impf­zen­trums zu War­te­zei­ten kom­men. Eben­so bei der Ter­min­ver­ga­be für den Ein­zel­nen. Das Team des Impf­zen­trums hat sich bestens ein­ge­ar­bei­tet und tut alles in sei­ner Macht ste­hen­de, um mög­lichst vie­len Men­schen in mög­lichst kur­zer Zeit Ter­mi­ne zu ermög­li­chen. Das Vor­han­den­sein von Impf­stoff ist dafür aber die zen­tra­le Voraussetzung.“

Zahl­rei­che Infor­ma­tio­nen zum The­ma Coro­na-Imp­fun­gen haben wir für Inter­es­sier­te auch auf der Home­page des Land­krei­ses zusammengefasst:

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2/impfzentrum