Wegen des Fei­er­tags “Hei­li­ge Drei Köni­ge” am Mitt­woch, 6. Janu­ar, fällt die Rest­müll­ab­fuhr aus. Der Abfuhr­plan wird des­halb wie folgt geän­dert: Die Ent­lee­rung der 80‑, 120‑, 240-Liter- und der 1,1‑Kubikmeter-Restmüllbehälter von Mitt­woch, 6. Janu­ar, bis Frei­tag, 8. Janu­ar, fin­det jeweils einen Tag spä­ter als sonst üblich statt. Letz­ter Abfuhr­tag ist Sams­tag, 9. Janu­ar. Die gel­ben Wert­stoff­säcke im Abhol­be­zirk 8 wer­den statt Mitt­woch erst am Don­ners­tag, 7. Janu­ar, abge­holt. Außer­dem wird der Abhol­be­zirk 13 schon am Mon­tag, 4. Janu­ar, ange­fah­ren, statt wie sonst üblich am Frei­tag. Im Infor­ma­ti­ons­blatt zur Abfall­wirt­schaft 2020 wur­den die geän­der­ten Abfuhr­ter­mi­ne bereits berück­sich­tigt und sind dort sowie im Inter­net unter www​.abfall​be​ra​tung​.bay​reuth​.de nachzulesen.