Rotes Kreuz Bay­reuth öff­net vor­über­ge­hen­de Erpro­bungs­stel­le für Besu­cher von Pfle­ge­ein­rich­tun­gen der Stadt und des Land­krei­ses Bay­reuth auch am 31.12.

Mit einer bay­ern­wei­ten Akti­on ent­la­ste­ten die ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes (BRK) das Per­so­nal der Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und unter­stütz­ten die­ses bei der Abnah­me von Coro­na-Tests wäh­rend der Weihnachts-Feiertage.

Auf­grund der durch­weg posi­ti­ven Reso­nanz der „Weih­nachts-Akti­on“ hat sich das Rotes Kreuz Bay­reuth dazu ent­schie­den, auch am 31.12.2020 das Per­so­nal von Pfle­ge­ein­rich­tun­gen zu unter­stüt­zen. Testen las­sen kön­nen sich Besu­che­rin­nen und Besu­chern von allen Pfle­ge­ein­rich­tun­gen in Stadt und Land­kreis Bayreuth.

Die Erpro­bungs­stel­le befin­det sich in der Dr.-Franz-Straße auf dem Park­platz vor dem BRK Ruhe­sitz (Dr. Franz-Stra­ße 8, 95445 Bay­reuth). Am Don­ners­tag, den 31. Dezem­ber, von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, kön­nen sich Besu­cher von Pfle­ge­ein­rich­tun­gen in Stadt und Land­kreis Bay­reuth kosten­frei auf eine Covid-Infek­ti­on testen las­sen. Das Test­ergeb­nis ist somit auch für den 01.01.2021 gültig.

Wich­tig: Für eine Testung der Besu­cher wird ein ein­fa­cher Nach­weis der jewei­li­gen Pfle­ge­ein­rich­tung, dass ein Besuch in einer Pfle­ge­ein­rich­tung geplant ist, benö­tigt. Die­ser muss von der jewei­li­gen Ein­rich­tung abge­zeich­net zur Testung mit­ge­bracht wer­den. Des Wei­te­ren ist zu beach­ten, dass für einen Test in unse­rem MNVZ ein offi­zi­el­les Aus­weis­do­ku­ment (Per­so­nal­aus­weis, Rei­se­pass, Füh­rer­schein) benö­tigt wird.

Einen Vor­druck für einen Nach­weis für die Pfle­ge­ein­rich­tung fin­den Ange­hö­ri­ge und Ein­rich­tun­gen auf der Home­page des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth unter www​.brk​-bay​reuth​.de bzw. kön­nen sie sich die­sen bei den Ein­rich­tun­gen direkt abholen.

Auf­grund der seit dem 16. Dezem­ber für den Besuch von Pfle­ge­ein­rich­tun­gen gel­ten­den Ver­pflich­tung eines Nach­wei­ses eines nega­ti­ven Covid-Tests, ist auch über den Jah­res­wech­sel ein erhöh­ter Arbeits­auf­wand für die Beschäf­tig­ten aller Pfle­ge­ein­rich­tun­gen durch Test­ab­nah­men zu erwarten.

Mit der Akti­on will das Rote Kreuz Bay­reuth allen Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern der Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und ihren Ange­hö­ri­gen den Besuch zum Jah­res­wech­sel ermög­li­chen und noch­mals das in der der­zei­ti­gen Situa­ti­on stark gefor­der­te Pfle­ge­per­so­nal aller Ein­rich­tun­gen entlasten.

Park­plät­ze ste­hen am BRK Ruhe­sitz nur in begrenz­tem Umfang zur Ver­fü­gung – nut­zen Sie daher auch die umlie­gen­den Park­mög­lich­kei­ten. Bit­te tra­gen Sie einen Mund-Nasen-Schutz und hal­ten Sie aus­rei­chend Abstand sowie die Hygie­ne-Maß­nah­men ein. Über den genau­en Ablauf wer­den Sie vor Ort eingewiesen.