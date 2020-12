Heu­te um kurz nach 09.30 Uhr ver­wech­sel­te ein 83 Jah­re alter Kfz-Füh­rer die Rich­tungs­fahr­bah­nen beim Auf­fah­ren auf die Bun­des­stra­ße bei Unter­sie­mau. Die B4 ist in die­sem Strecken­ab­schnitt auto­bahn­ähn­lich ausgebaut.

Der alte Herr befuhr mit sei­nem wei­ßen VW Polo die Süd­fahr­bahn der B4 in Rich­tung Coburg, also nörd­lich, ehe er ver­mut­lich an der Aus­fahrt zur B303 in Rich­tung Ahorn/​Schweinfurt drehte.

Ver­kehrs­teil­neh­mer, die durch die Fahrt des Man­nes behin­dert, gefähr­det oder geschä­digt wur­den, wer­den gebe­ten, sich mit der Ver­kehrs­po­li­zei Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.