Mit dem ober­frän­ki­schen Bas­ket­ball-Klas­si­ker endet für medi bay­reuth das Jahr 2020. Am 10. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga gastiert das Team von Head Coach Raoul Kor­ner am Mitt­woch­abend ab 20:30 Uhr beim Lokal­ri­va­len Bro­se Bam​berg​.Mit einer Bilanz von vier Sie­gen und vier Nie­der­la­gen ste­hen die Bam­ber­ger der­zeit mit dem MBC und den Bas­ket­ball Löwen aus Braun­schweig im Mit­tel­feld der Tabel­le. Die Form­kur­ve des Teams von Head Coach Johan Roi­jak­kers zeigt aber trotz der jüng­sten 70:84 Nie­der­la­ge beim FC Bay­ern Mün­chen ganz klar nach oben, nicht zuletzt, da man sich mit dem vier­ten Sieg im vier­ten Spiel in der Bas­ket­ball Cham­pions League bereits sou­ve­rän und vor­zei­tig für die näch­ste Run­de qua­li­fi­zie­ren konnte.