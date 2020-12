Wenn nichts doku­men­ta­risch fest­ge­hal­ten wird, ist es für immer ver­lo­ren und ver­ges­sen. Dies waren sei­ner­zeit die Beweg­grün­de, die Ehren­kreis­brand­rat Ger­hard Berg­mann dazu ver­an­lasst haben, die Ent­wick­lung der Feu­er­weh­ren im Land­kreis Wun­sie­del in der Zeit von 1857 bis 2017 in einem Buch nie­der­zu­schrei­ben und sie somit für die Nach­welt zu dokumentieren.

Bei sei­nen dama­li­gen Nach­for­schun­gen war er auch auf vie­le Berich­te des Tech­ni­schen Über­wa­chungs­ver­eins auf­merk­sam gewor­den, der sei­ner­zeit bei den Feu­er­weh­ren für die Prü­fung der Fahr­zeu­ge und Pum­pen zustän­dig war. Heu­te wür­de man dazu Tech­ni­scher Prüf­dienst der Staat­li­chen Feu­er­wehr­schu­len sagen. In den dama­li­gen Berich­ten waren vor allem Daten von Fahr­zeu­gen nie­der­ge­schrie­ben, von denen die mei­sten mitt­ler­wei­le – bis auf weni­ge Aus­nah­men – aus­ge­mu­stert wor­den sind. Nach­fra­gen bei man­chen Feu­er­weh­ren erga­ben, dass Fahr­zeu­ge oft­mals nicht mehr bekannt, geschwei­ge denn auch Bil­der von Fahr­zeu­gen und Pum­pen vor­han­den waren.

Die­se Infor­ma­tio­nen und Details lie­ßen in Ger­hard Berg­mann den Ent­schluss rei­fen, sei­nem ersten erfolg­rei­chen Band einen zwei­ten fol­gen zu las­sen und ein Buch zu den Fahr­zeu­gen sowie den Pum­pen der Feu­er­weh­ren im heu­ti­gen Land­kreis Wun­sie­del i. F. in einem wei­te­ren Buch zu ver­öf­fent­li­chen. Unter­stützt hat die­ses Anlie­gen auch sein Nach­fol­ger Kreis­brand­rat Wie­land Schletz. Das Cover und die Lay­out­ar­bei­ten gestal­te­te Ste­fa­nie Schmidt von der Feu­er­wehr Selb.

Zum Buch:

Wie schon Band 01 von „Die Feu­er­weh­ren im Fich­tel­ge­bir­ge“ ist auch Band 02 für 39,90 Euro erhät­lich. Der Erlös kommt erneut kom­plett den Jugend­feu­er­weh­ren und der Nach­wuchs­för­de­rung zu Gute. Bezo­gen wer­den kann er auf­grund der Pan­de­mie nur über den Kreis­feu­er­wehr­ver­band Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge e. V.. Inter­es­sier­te wen­den sich ein­fach per Mail an kreisbrandrat@​landkreis-​wunsiedel.​de und hin­ter­las­sen dort die not­wen­di­gen Anga­ben (u.a. Bestel­ler, Men­ge, Lie­fer­an­schrift). Der Ver­sand erfolgt dann auf Rechnung.

Zur Per­son:

Ger­hard Berg­mann, Jahr­gang 1952, lebt in Markt­leu­then. Er war seit dem Kin­des­al­ter in der Feu­er­wehr aktiv und hat sei­ne akti­ve Lauf­bahn 2015 been­det. Seit­dem ist er Ehren­kreis­brand­rat im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge und hat in vie­len Stun­den akri­bi­scher Arbeit die Infor­ma­tio­nen in nun­mehr zwei Bän­den eine umfas­sen­de Feu­er­wehr­chro­nik unse­rer Hei­mat zusammengetragen.