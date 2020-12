Für Füh­rungs­kräf­te der Zukunft

Im Fokus des von der Cam­pus-Aka­de­mie der Uni­ver­si­tät Bay­reuth neu ent­wickel­ten Master­stu­di­en­gangs „Ver­ant­wor­tung, Füh­rung und Kom­mu­ni­ka­ti­on“ steht die Ver­mitt­lung wer­te­ori­en­tier­ter Füh­rungs- und Manage­ment­kom­pe­ten­zen. Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wer­den auf die viel­fäl­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen einer Füh­rungs­po­si­ti­on im Pra­xis­all­tag vor­be­rei­tet. Der Master­stu­di­en­gang ist berufs­be­glei­tend und bran­chen­über­grei­fend. Inter­es­sier­te kön­nen sich schon jetzt und bis zum 15. März 2021 anmelden!



In fünf Seme­stern zum Abschluss: Ab April 2021 kön­nen sich Berufs­tä­ti­ge für den neu­en Master­stu­di­en­gang „MBA Ver­ant­wor­tung, Füh­rung und Kom­mu­ni­ka­ti­on“ an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth imma­tri­ku­lie­ren. Wer sich nach­hal­tig und fun­diert zu einer erfolg­rei­chen Füh­rungs­kraft wei­ter­ent­wickeln oder die eige­nen Kennt­nis­se in den Berei­chen Füh­rung, Ver­ant­wor­tung und Kom­mu­ni­ka­ti­on erwei­tern möch­te, für den bie­tet die­ses Stu­di­um das pas­sen­de Rüstzeug.

Der Stu­di­en­gang rich­tet sich vor­wie­gend an zukünf­ti­ge oder bereits in der Ver­ant­wor­tung ste­hen­de Füh­rungs­kräf­te aus der frei­en Wirt­schaft, der Poli­tik oder der Medi­zin. „Eine fun­dier­te inhalt­li­che Aus­bil­dung wird in die­sem Stu­di­en­gang mit der Ver­mitt­lung soge­nann­ter Soft-Skills kom­bi­niert. Hin­zu kommt ein geziel­tes Trai­ning und die Auf­for­de­rung an die Teil­neh­men­den, aktiv ihre bis­he­ri­ge Per­sön­lich­keits­ent­wick­lung zu reflek­tie­ren und mit in den Lern­pro­zess ein­zu­brin­gen“, erläu­tert Prof. Dr. mult. Eck­hard Nagel. Der Wis­sen­schaft­ler ist lei­ten­der Stu­di­en­gangs­mo­de­ra­tor und geschäfts­füh­ren­der Direk­tor des Insti­tuts für Medi­zin­ma­nage­ment und Gesund­heits­wis­sen­schaf­ten der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Ver­mitt­lung wer­te­ori­en­tier­ter Füh­rungs- und Managementkompetenzen

Der MBA „Ver­ant­wor­tung Füh­rung und Kom­mu­ni­ka­ti­on“ ver­mit­telt wer­te­ori­en­tier­te Füh­rungs- und Manage­ment­kom­pe­ten­zen und unter­stützt die Stu­die­ren­den dabei, einen indi­vi­du­el­len Füh­rungs­stil auf Grund­la­ge ethi­scher und wirt­schaft­li­cher Kennt­nis­se zu ent­wickeln. Zu den Stu­di­en­in­hal­ten zäh­len neben betriebs­wirt­schaft­li­chen Grund­la­gen unter ande­rem auch die Berei­che Selbst­füh­rung und Selbst­ver­ant­wor­tung sowie Kom­mu­ni­ka­ti­on. Ziel ist es, die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer bran­chen­über­grei­fend auf die viel­fäl­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen einer Füh­rungs­po­si­ti­on im Pra­xis­all­tag vor­zu­be­rei­ten. Dabei kom­men sowohl der Effi­zi­enz­ver­ant­wor­tung im Kon­text der Unter­neh­mens­füh­rung als auch der reflek­tier­ten Mit­mensch­lich­keit im Bereich der Mit­ar­bei­ter­füh­rung eine wesent­li­che Bedeu­tung zu. „Die­ser Stu­di­en­gang ist eine Chan­ce, das aka­de­misch gepräg­te öko­no­mi­sche Kal­kül ange­mes­sen zu kor­ri­gie­ren und durch eine Band­brei­te von Wert­maß­stä­ben zu erset­zen“, so Nagel über Ziel­set­zung und Kon­zept. Ver­ant­wort­lich für den Stu­di­en­gang zeich­nen die Cam­pus-Aka­de­mie der Uni­ver­si­tät Bay­reuth zusam­men mit der GWS – Gesund­heit, Wis­sen­schaft, Stra­te­gie GmbH.

Teil­nah­me- und Anmeldemodalitäten

Imma­tri­ku­la­ti­ons­be­rech­tigt sind alle Per­so­nen mit einem bereits abge­schlos­se­nen Stu­di­um im Umfang von 210 ECTS-Punk­ten und dem Nach­weis über eine min­de­stens zwei­jäh­ri­ge Berufs­er­fah­rung nach Abschluss des Hoch­schul­stu­di­ums. Bei voll­stän­di­ger Teil­nah­me und erfolg­rei­chem Absol­vie­ren der Prü­fun­gen erhal­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer den Grad „Master of Busi­ness Admi­ni­stra­ti­on (MBA) Ver­ant­wor­tung, Füh­rung und Kom­mu­ni­ka­ti­on“. Zur Stu­di­en­zu­las­sung wer­den fun­dier­te Eng­lisch­kennt­nis­se emp­foh­len. Anmel­de­schluss ist der 15. März 2021; Stu­di­en­start ist am 16. April 2021. Inter­es­sier­te kön­nen sich hier anmel­den: www​.cam​pus​-aka​de​mie​.de

Kon­takt:

Sarah Ströhl (Gesund­heits­öko­no­min, M.Sc.)

Stu­di­en­gangs­ko­or­di­na­to­rin „MBA Ver­ant­wor­tung, Füh­rung und Kommunikation“

Cam­pus-Aka­de­mie für Weiterbildung

Uni­ver­si­tät Bayreuth

Tele­fon: +49 (0) 176 / 76 72 22 40

E‑Mail: sarah.​stroehl@​uni-​bayreuth.​de; sarah.​stroehl@​health-​science-​strategy.​de

www​.cam​pus​-aka​de​mie​.de