Erfreu­li­che Nach­rich­ten gibt es heu­te von den mobi­len Impf­teams im Hofer Land. Inner­halb der ersten bei­den Tage konn­ten ins­ge­samt 445 Per­so­nen in Stadt und Land­kreis Hof geimpft wer­den. Zu den Impf­lin­gen zäh­len Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner sowie Mit­ar­bei­ter aus ins­ge­samt sechs Senio­ren­hei­men. Damit wur­den seit Impf­start zwei Ein­rich­tun­gen in Hof, sowie jeweils eine Ein­rich­tung in Schwar­zen­bach an der Saa­le, Nai­la, Zell und Lan­gen­bach von den mobi­len Impf­teams ver­sorgt. Die zwei­te Imp­fung der Ein­rich­tun­gen erfolgt im Abstand von 21 Tagen.

„Wir sind den Ärz­ten und Mit­ar­bei­tern unse­rer mobi­len Impf­teams sehr dank­bar für Ihren Ein­satz vor Ort. Durch ihr Enga­ge­ment sowie die gute Orga­ni­sa­ti­on inner­halb der Ein­rich­tun­gen ist die Impf­ak­ti­on im Hofer Land gut ange­lau­fen“, freu­en sich Land­rat Dr. Oli­ver Bär und Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döhla.

Mor­gen sol­len 55 der­zeit noch vor­rä­ti­ge Impf­do­sen an ein wei­te­res Senio­ren­heim ver­impft wer­den. Für die näch­sten Tage wur­den von Sei­ten des Frei­staa­tes wei­te­re Lie­fe­run­gen des Impf­stof­fes angekündigt.