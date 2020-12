Start­schuss der Coro­na-Imp­fung für Mitarbeiter*innen der Inten­siv­sta­ti­on, Not­auf­nah­me und Isolierstation

Am Sonn­tag, 27. Dezem­ber 2020 began­nen die Coro­na-Imp­fun­gen in Deutsch­land. Bereits am Sams­tag sind die ersten Impf­do­sen in Erlan­gen ange­kom­men und wur­den durch den Baye­ri­schen Innen­mi­ni­ster und Kura­to­ri­ums­vor­sit­zen­den des Mal­te­ser Wald­kran­ken­hau­ses St. Mari­en, Joa­chim Herr­mann, in Emp­fang genommen.

Die Mitarbeiter*innen des Wald­kran­ken­hau­ses pro­fi­tie­ren bereits ab Sonn­tag von der EU regu­lär zuge­las­se­nen COVID-Imp­fung des Main­zer Ent­wick­lers Bio­n­tec. Ab dem Nach­mit­tag wur­den nach der in Deutsch­land abge­stimm­ten Prio­ri­sie­rung bereits jene Mitarbeiter*innen geimpft, die sich bevor­zugt um unse­re Covid-Pati­en­ten bzw. Ver­dachts­fäl­le kümmern.