HILT­POLT­STEIN, LKR. FORCH­HEIM. Eine Spur der Ver­wü­stung hin­ter­lie­ßen Geld­au­to­ma­ten­spren­ger in der Nacht zum Mon­tag in einer Bank­fi­lia­le in Hilt­polt­stein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Mithilfe.

Ein lau­ter Knall riss am Mon­tag um 3 Uhr Anwoh­ner der Haupt­stra­ße aus dem Schlaf, als Unbe­kann­te einen Geld­au­to­ma­ten im Vor­raum der Bank­fi­lia­le spreng­ten. Durch das Ein­lei­ten von Gas in den Geld­au­to­ma­ten und der anschlie­ßen­den Zün­dung des Gas-Luft-Gemi­sches gelang­ten die Män­ner an das dar­in ver­wahr­te Bargeld.

Die Täter flüch­te­ten nach der Spren­gung mit einem Auto in Rich­tung Ober­tru­bach. Trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten umfang­rei­chen Fahn­dung nach den Unbe­kann­ten und dem Fahr­zeug, bei dem neben meh­re­ren Poli­zei­strei­fen auch ein Poli­zei­hub­schrau­ber im Ein­satz war, konn­ten die Män­ner flüchten.

Der Sach­scha­den am Gebäu­de und der Innen­ein­rich­tung liegt nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand bei min­de­stens 200.000 Euro. Die Unbe­kann­ten erbeu­te­ten Bar­geld im mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Eurobereich.

In den frü­hen Mor­gen­stun­den über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg mit Unter­stüt­zung der Tech­ni­schen Son­der­grup­pe des Baye­ri­schen Lan­des­kri­mi­nal­amts die Ermitt­lun­gen am Tatort.

Die Kri­mi­nal­be­am­ten fragen:

Wer hat in der Nacht zum Mon­tag ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in der Haupt­stra­ße beobachtet?

Wer kann das Flucht­fahr­zeug beschrei­ben oder hat sogar des­sen Kenn­zei­chen erkannt?

Wer kann Hin­wei­se zum wei­te­ren Flucht­weg des Tat­fahr­zeugs geben?

Wer kann sonst Anga­ben machen, die im Zusam­men­hang mit der Geld­au­to­ma­ten­spren­gung ste­hen könnten?

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.