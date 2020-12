Weih­nachts­über­ra­schung für die Hel­fer vor Ort Eggols­heim! Kurz vor Weih­nach­ten wur­de unse­re Vor­stand­schaft des För­der­ver­eins der Hel­fer vor Ort Eggols­heim von einer ein­ge­gan­ge­nen Email Nach­richt mehr als über­rascht. Das Ama­zon SZ Fran­ken GmbH war der Absen­der und teil­te uns mit, dass sie uns ger­ne noch vor Weih­nach­ten eine Spen­de über­ge­ben wol­len. Frau Plief­ke und Herr Mdeih­li von der Ama­zon Stand­ort­lei­tung in Eggols­heim woll­ten bewusst ein regio­na­les Pro­jekt unter­stüt­zen, wel­ches ehren­amt­lich agiert und für alle Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger zur Ver­fü­gung steht. Die Visi­on unse­rer Erst­hel­fer­grup­pe über­zeug­te Ama­zon so stark, dass wir die kaum fass­ba­re Spen­de in Höhe von 3500€ noch vor Weih­nach­ten direkt am Ama­zon-Gebäu­de in Eggols­heim ent­ge­gen neh­men konn­ten. Gera­de in der aktu­el­len Zeit ohne wei­te­re Ein­nah­men, z.B. von unse­rem Piz­za­häus­le am Eggols­hei­mer Advents­markt, war die­se gute Tat von Ama­zon mehr als ein Segen. Wir sagen Frau Plief­ke und Herr Mdeih­li sowie dem gesam­ten Ama­zon Team Eggols­heim von Her­zen “Vergelt’s Gott” und Dan­ke! Nach der Spen­den­über­ga­be konn­te sich die Abord­nung der Hel­fer vor Ort bei einer Betriebs­be­sich­ti­gung noch über die gelei­ste­te Arbeit von Ama­zon am Stand­ort Eggols­heim infor­mie­ren. Ins­be­son­de­re die aus­ge­klü­gel­te Logi­stik sowie die hohen Ansprü­che an die Arbeits­si­cher­heit haben uns stark beeindruckt.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Metz­ge­rei Albert in Eggols­heim unter­stützt die ört­li­che Feu­er­wehr­ju­gend Ohne die frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren, THW, Ret­tungs­dien­ste, Tafeln oder ande­re ehren­amt­li­che Orga­ni­sa­tio­nen wäre die Welt um eini­ges ärmer. Men­schen, die anpacken…

Bür­ger­bund Eggols­heim hielt Mit­glie­der­ver­samm­lung Wegen der Pan­de­mie konn­te im Früh­jahr die tur­nus­mä­ßi­ge Mit­glie­der­ver­samm­lung mit Neu­wah­len der Vor­stand­schaft nicht statt­fin­den. Am 14. Okto­ber konn­te das…