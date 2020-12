BAY­REUTH. Ein Unbe­kann­ter nahm einem Jugend­li­chen am Sonn­tag­nach­mit­tag am Bay­reu­ther Bahn­hof mit Gewalt eine Packung Ziga­ret­ten weg und flüch­te­te. Die Kri­po Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Mithilfe.

Gegen 16 Uhr war der 16-Jäh­ri­ge mit sei­nem vier Jah­re jün­ge­ren Bru­der in der Bay­reu­ther Innen­stadt unter­wegs. Am Fahr­rad­ab­stell­platz des Bahn­hofs tra­fen die Brü­der auf zwei Män­ner. Einer der bei­den Unbe­kann­ten attackier­te den 16-Jäh­ri­gen. Die­ser stürz­te und zog sich leich­te Gesichts­ver­let­zun­gen zu. Im Anschluss zog der Unbe­kann­te dem auf dem Boden lie­gen­den Jugend­li­chen eine Packung Ziga­ret­ten aus der Hosen­ta­sche und ließ den Ver­letz­ten zurück. Der Beglei­ter des Angrei­fers griff nicht aktiv in das Tat­ge­sche­hen ein.

Die Mut­ter des Jugend­li­chen zeig­te die Tat schließ­lich bei der Bun­des­po­li­zei an. Die Bay­reu­ther Kri­po über­nahm noch am Abend die wei­te­ren Ermitt­lun­gen zu dem Raubdelikt.

Die Kri­po sucht nun nach Zeu­gen, die am Sonn­tag, gegen 16 Uhr, im Bereich des Bay­reu­ther Bahn­hofs den Über­fall mit­be­kom­men haben oder Hin­wei­se zu den bei­den unbe­kann­ten Män­nern geben können.

Der Angrei­fer wird wie folgt beschrieben:

- etwa 25 Jah­re alt

- geschätz­te 180 Zen­ti­me­ter groß

- beklei­det mit einer dunk­len Hose und schwar­zen Sneakern

- trug einen Mund-Nase-Schutz und eine Wollmütze

Vom Beglei­ter des Angrei­fers liegt kei­ne Per­so­nen­be­schrei­bung vor. Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.