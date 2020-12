Der für heu­te geplan­te Impf­start in den Senio­ren­hei­men in Stadt und Land­kreis Hof wur­de ver­scho­ben. Am Sonn­tag­mor­gen wur­de im Rah­men des Sicher­heits­ma­nage­ments der ange­lie­fer­te Impf­stoff über­prüft. Die Kühl­ket­te ist nicht kor­rekt ein­ge­hal­ten wor­den. Die Kühl­bo­xen für den Trans­port wur­den durch die baye­ri­sche Lan­des­re­gie­rung zur Ver­fü­gung gestellt.

Eine Tele­fon­kon­fe­renz mit meh­re­ren ober­frän­ki­schen Land­rä­ten ergab, dass dies bei meh­re­ren Anlie­fe­run­gen auch andern­orts der Fall war. In Abspra­che mit den Land­rats­kol­le­gen und unter Ein­be­zie­hung der Regie­rung von Ober­fran­ken wur­de des­halb fol­gen­des fest­ge­legt: der ent­spre­chen­den Impf­stof­fe in Hof, Coburg, Lich­ten­fels, Kro­nach, Kulm­bach und Wun­sie­del wird nicht angewendet.

„Die Sicher­heit und Gesund­heit unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger steht immer an erster Stel­le. Des­halb haben wir uns dazu ent­schie­den, die gelie­fer­te Char­ge nicht zu ver­wen­den“, so Land­rat Dr. Oli­ver Bär.

Nach aktu­el­lem Kennt­nis­stand gehen die Ver­ant­wort­li­chen in der Regi­on davon aus, dass – abhän­gig von einer neu­en Lie­fe­rung des Impf­stof­fes durch den Frei­staat – der Impf­start im Hofer Land mor­gen statt­fin­den wer­den kann.

