Das Poli­zei­prä­si­di­um Mit­tel­fran­ken zieht eine posi­ti­ve Bilanz zur Ein­hal­tung der infek­ti­ons­schutz­recht­li­chen Bestim­mun­gen über Weih­nach­ten. Außer in weni­gen Ein­zel­fäl­len, hat­ten die Beam­tin­nen und Beam­ten nichts zu bean­stan­den. Die Poli­zei bedankt sich aus­drück­lich bei den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern für ihr umsich­ti­ges Verhalten.

Die Beam­tin­nen und Beam­ten der mit­tel­frän­ki­schen Dienst­stel­len führ­ten auch über die Weih­nachts­ta­ge diver­se Kon­trol­len hin­sicht­lich der Ein­hal­tung der infek­ti­ons­schutz­recht­li­chen Bestim­mun­gen durch. Auf Grund des erwar­tungs­ge­mäß nied­ri­gen Per­so­nen­auf­kom­mens ins­be­son­de­re in der Nürn­ber­ger Innen­stadt kam es hier­bei zu kaum nen­nens­wer­ten Ver­stö­ßen. Nur ver­ein­zelt waren Per­so­nen auch wäh­rend des Zeit­raums der Aus­gangs­sper­re von 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr auf den Stra­ßen unter­wegs. Die­se konn­ten gegen­über den Beam­ten über­wie­gend trif­ti­ge Grün­de hier­für glaub­haft machen. In ein­zel­nen Fäl­len muss­ten ent­spre­chen­de Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen die Aus­gangs­sper­re ein­ge­lei­tet werden.

Bei den mit­tel­frän­ki­schen Dienst­stel­len gin­gen im Ver­lauf der Fei­er­ta­ge immer wie­der Mit­tei­lun­gen über ver­meint­lich grö­ße­re Fei­er­lich­kei­ten ins­be­son­de­re im pri­va­ten Bereich ein. Im über­wie­gen­den Teil der Fäl­le konn­te bei einer Über­prü­fung kei­ne Über­schrei­tung der zuläs­si­gen Per­so­nen­zahl fest­ge­stellt wer­den. Teil­wei­se muss­ten die Ein­satz­kräf­te ein­schrei­ten, klei­ne­re Fei­ern been­den und ent­spre­chen­de Ermitt­lungs­ver­fah­ren einleiten.

Am 23.12.2020 wur­den die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Nürn­berg-Ost in die­sem Zusam­men­hang zu einer Fir­ma in der Pilo­ty­stra­ße geru­fen. Pas­san­ten hat­ten beob­ach­tet, wie immer wie­der meh­re­re Per­so­nen vor dem Anwe­sen Alko­hol kon­su­mier­ten. Bei einer Über­prü­fung durch die Poli­zei wur­den in den Räum­lich­kei­ten etwa zwei Dut­zend Per­so­nen ange­trof­fen, die augen­schein­lich eine Weih­nachts­fei­er abhiel­ten. Die Beam­ten been­de­ten die Ver­an­stal­tung und lei­te­ten gegen die Gäste Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren ein.

Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Nürn­berg-Süd stell­ten am 24.12.2020 gegen 01:00 Uhr Betrieb in einer Gast­stät­te in der Nürn­ber­ger Süd­stadt fest. Im Gast­raum hiel­ten sich neben dem Per­so­nal ins­ge­samt drei Per­so­nen auf, die alko­ho­li­sche Geträn­ke kon­su­mier­ten. Auch hier muss­ten die Beam­ten den Betrieb been­den und ent­spre­chen­de Ermitt­lungs­ver­fah­ren einleiten.

Die mit­tel­frän­ki­sche Poli­zei bedankt sich aus­drück­lich für das umsich­ti­ge und soli­da­ri­sche Ver­hal­ten der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Nach Fest­stel­lung der Beam­tin­nen und Beam­ten hält sich nach wie vor der weit über­wie­gen­de Teil der Bevöl­ke­rung an die gel­ten­den Bestimmungen.