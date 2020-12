Am Sil­ve­ster­tag führt der Stadt­ver­band für Sport Bam­berg, in Koope­ra­ti­on mit dem FC Ein­tracht Bam­berg, einen Bene­fiz­lauf „#extra­mei­le­fu­er­kunst” zugun­sten Künst­le­rin­nen und Künst­ler durch. Ziel ist es, dass mög­lichst vie­le Sport­le­rin­nen und Sport­ler ins­ge­samt 5.000 Kilo­me­ter lau­fen. Wird die­ses Ziel erreicht, spen­diert der Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rer Bro­se 5.000 Euro für Kunst­schaf­fen­de in Bam­berg. Mit­hel­fen, die­ses ambi­tio­nier­te Ziel zu schaf­fen, wird Bam­bergs drit­ter Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner. Er hat­te bereits vor ein paar Wochen sei­ne Zusa­ge gege­ben, mit­zu­lau­fen. “Allei­ne jedoch wer­de ich die 5.000 Kilo­me­ter nicht schaf­fen”, hieß es in der humor­voll ver­pack­ten Zusa­ge. Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport, freut sich über die Teil­nah­me Metz­ners. “Dass er mit­macht, fin­de ich stark. Allei­ne packt er es natür­lich nicht, selbst wenn er woll­te. Daher hof­fe ich, dass sich ihm mög­lichst vie­le Men­schen anschlie­ßen und am Don­ners­tag die Lauf­schu­he schnü­ren.” Reich­manns Vor­stands­kol­le­ge Robert Hat­zold ergänzt augen­zwin­kernd: “Viel­leicht ist der Lauf neben dem Die­nen einer guten Sache auch eine Abwechs­lung zur bestimmt nicht immer ver­gnü­gungs­steu­er­pflich­ti­gen Kommunalpolitik”.

Paten für lau­fen­de Fuß­bal­ler gesucht Mit­lau­fen wird am letz­ten Tag des Jah­res auch Chris Dels. Der Tri­ath­let geht dabei mit dem Wirt­schaft­s­club Bam­berg eine Spen­den­pa­ten­schaft in Form einer Wet­te ein: Schafft Chris Dels am 31. Dezem­ber 20 Kilo­me­ter am Stück zu lau­fen, spen­diert der Wirt­schaft­s­club 1.000 Euro. Und auch die für den FC Ein­tracht Bam­berg in der Bay­ern­li­ga spie­len­den Fuß­bal­ler Simon Koll­mer, Tobi­as Linz, Marc Reisch­mann und Tobi­as Ulb­richt lau­fen mit. “Viel­leicht fin­den wir noch Paten, die für zusätz­li­che Moti­va­ti­on bei unse­ren Kickern sor­gen und bei Errei­chen einer bestimm­ten Distanz eine Spen­de geben. Auch die­ses Geld fließt dann in den von Bro­se und Wirt­schaft­s­club gefüll­ten Spen­den­topf”, hofft Sasch Dorsch, Vor­stands­mit­glied des FC Ein­tracht Bam­berg, auf wei­te­re Geldgeber.