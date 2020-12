Dan­ke an Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen auch von Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke und Land­rat Kalb

Dank einer kon­zer­tier­ten Zusam­men­ar­beit zwi­schen Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen, Stadt und Land­kreis sowie dem Frei­staat ist es gelun­gen, eine Weih­nacht­stes­t­ak­ti­on für Ange­hö­ri­ge von Pfle­ge­be­dürf­ti­gen anzubieten.

Die ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Schnell­test­zen­tren Bam­berg und Scheß­litz erhiel­ten am heu­ti­gen 24. Dezem­ber hohen Besuch zum Start des Test­be­triebs. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke begrüß­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, Land­rat Johann Kalb, Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp und Dr. Susan­ne Paul­mann, Lei­te­rin des Gesund­heits­am­tes Bam­berg, vor der Graf- Stauf­fen­berg-Schu­le in Bam­berg. „Hut ab“, lob­te der Ober­bür­ger­mei­ster die logi­sti­sche Mei­ster­lei­stung und die gute Zusam­men­ar­beit der ver­schie­de­nen Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen zum Wohl der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. „Ziel ist es, die Men­schen in den Alten- und Pfle­ge­hei­men zu schüt­zen. Wenn wir ihre Besu­cher testen, min­dern wir das Ansteckungsrisiko.“

Staats­mi­ni­ste­rin Huml (CSU, Bam­berg) schloss sich dem Dank an: „Die ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen ermög­li­chen mit ihrem Dienst an den Weih­nachts­fei­er­ta­gen, dass pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen in den Alten- und Pfle­ge­hei­men an Weih­nach­ten Besuch haben kön­nen. Der Frei­staat Bay­ern stellt für die­se bay­ern­weit ange­bo­te­nen Schnell­tests 600.000 kosten­lo­se Test­kits zur Ver­fü­gung und die Kom­mu­nen haben mit der unkom­pli­zier­ten Bereit­stel­lung der Räum­lich­kei­ten eben­falls ihren Teil dazu bei­getra­gen. Das ist eine Klasse-Zusammenarbeit.“

Im Anschluss an den Ter­min in der Stadt fuhr die Dele­ga­ti­on nach Scheß­litz zum zwei­ten Schnell­test­stand­ort im Land­kreis Bam­berg. Hier war­te­ten bereits Stell­ver­tre­ten­der Land­rat Bru­no Kell­ner und Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Hol­ger Dre­mel. Land­rat Johann Kalb drück­te sei­nen Respekt vor der logi­sti­schen Lei­stung und dem Ein­satz der Ehren­amt­li­chen aus: „Auch Sie wol­len mit ihren Fami­li­en Weih­nach­ten fei­ern. Dank Ihres Enga­ge­ments sind vie­le Men­schen an Weih­nach­ten nicht allein.“ Er dank­te auch der Poli­zei, die sowohl die Arbeit der Schnell­test­zen­tren als auch die Arbeit des Impf­zen­trums beglei­te und sichere.

Die ehren­amt­li­chen Kräf­te der Bam­ber­ger Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen: Johan­ni­ter Regio­nal­ver­band Ober­fran­ken, Mal­te­ser Bam­berg, Was­ser­wacht, DLRG und THW hat­ten sich dan­kens­wer­ter­wei­se bereit erklärt unter Feder­füh­rung des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes, die Schnell­tests an den Weih­nachts­fei­er­ta­gen, also am 24., 25. und 26. Dezem­ber, zu über­neh­men. Ein­satz­lei­ter Chri­stoph Treu­bel beton­te: „Ein Besuch der Test­zen­tren dau­ert ca. 45 Minu­ten. Men­schen, mit posi­ti­vem Test­ergeb­nis wer­den auf­ge­for­dert, sich umge­hend in häus­li­che Iso­la­ti­on zu bege­ben und sofort per Mail (gesundheitsamt@​lra-​ba.​bayern.​de) Kon­takt zum zustän­di­gen Gesund­heits­amt auf­zu­neh­men. Das Gesund­heits­amt mel­det sich dann, um einen Ter­min für einen PCR-Bestä­ti­gungs­test ver­ein­bart werden.“

Hin­ter­grund: Seit Inkraft­tre­ten der 10. Baye­ri­sche Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung benö­ti­gen Besu­cher von Alten- und Pfle­ge­hei­men einen aktu­el­len nega­ti­ven Coro­na­test. Dabei darf nach aktu­el­ler Rege­lung die dem Test­ergeb­nis zugrun­de­lie­gen­de Testung mit­tels eines Anti­gen-Schnell­tests höch­stens 48 Stun­den (72 Stun­den nur vom 25. – 27. Dezem­ber) und mit­tels eines PCR-Tests höch­stens 3 Tage (vier Tage nur vom 25. – 27. Dezem­ber) vor dem Besuch vor­ge­nom­men wor­den sein.