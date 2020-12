Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 25.12.2020 Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 25.12.2020 BAM­BERG. Zu einem Laden­dieb­stahl der „fast gesun­den Art” kam es am Vor­mit­tag des Heilig…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 24.12.2020 Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 24.12.2020 BAM­BERG. Im Zeit­raum von Diens­tag 20 Uhr bis Mitt­woch 07 Uhr ver­such­te ein bislang…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 23.12.2020 Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Laden­dieb­stäh­le BAM­BERG. In einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Luit­pold­stra­ße woll­te am Diens­tag­nach­mit­tag eine 25-jäh­ri­ge Frau zwei Geträn­ke­do­sen für knapp…

Bam­berg: 26-Jäh­ri­ger attackiert Mit­be­woh­ner mit einem Stuhl und… BAM­BERG. In einer Flücht­lings­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten hat ein Bewoh­ner in der Nacht zum Diens­tag ohne nach­voll­zieh­ba­ren Grund zwei Mitbewohner…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 22.12.2020 Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Unbe­kann­ter bedient sich aus unver­schlos­se­nem Auto BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag­abend, 20.30 Uhr, und Sonn­tag­nach­mit­tag, 17.00 Uhr, ent­wen­de­te ein Unbekannter…

Bam­ber­ge­rin über­rascht Ein­bre­cher auf fri­scher Tat BAM­BERG. Eine 43-Jäh­ri­ge über­rasch­te am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag einen Ein­bre­cher in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in der Pödel­dor­fer Stra­ße. Der Mann konn­te zwar…