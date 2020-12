Möh­ren­dorf. Am Don­ners­tag, 24.12.2020 wur­den an einem Wald­weg ent­lang der Erlan­ger Stra­ße in Möh­ren­dorf ca. 1 kg Hüh­ner­stücke auf­ge­fun­den. Die Stücke waren auf einer Strecke von ca. 2 Meter Län­ge, knie­hoch, im Gebüsch neben dem Weg ver­teilt und wur­den durch die Strei­fen­be­sat­zung sicher­ge­stellt. Ob es sich um Gift­kö­der han­del­te wird der­zeit noch geprüft. Vor­sicht ist aber für alle Hun­de­be­sit­zer alle­mal geboten.