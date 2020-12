Bai­ers­dorf . Zwi­schen zwei Alar­mie­run­gen am Hei­li­gen Abend, wäh­rend in vie­len Bai­ers­dor­fer Wohn­zim­mern wahr­schein­lich schon Christ­baum­be­leuch­tun­gen und Kin­der­au­gen um die Wet­te strahl­ten, hat­te die Dreh­lei­ter der Bai­ers­dor­fer Feu­er­wehr einen ganz beson­de­ren Ein­satz, genau­er genom­men sogar zwei.

Zunächst wur­de sie in der Orts­mit­te von Hage­nau postiert. Zum Abschluss der öku­me­ni­schen Krip­pen­fei­ern der katho­li­schen und evan­ge­li­schen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger into­nier­te Jür­gen “Fisch” Lorenz, Mit­glied der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bai­ers­dorf e.V., im Ret­tungs­korb der Dreh­lei­ter in rund 20 Metern Höhe mit sei­ner Trom­pe­te die Weih­nachts­lie­der “Oh du fröh­li­che” und “Stil­le Nacht”.

So konn­ten zahl­rei­che Hage­nau­er Zuhö­rer als Ersatz für die sonst tra­di­tio­nel­le Zusam­men­kunft am Gedenk­stein für die im Krieg Gefal­le­nen und Ver­miss­ten an den offe­nen Fen­stern ihrer Woh­nun­gen in die Klän­ge mit ein­stim­men und ihre Zusam­men­ge­hö­rig­keit auch in die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Zeit bewei­sen. Die Schein­wer­fer der Dreh­lei­ter am Nacht­him­mel erweck­ten dabei beim Blick auf Hage­nau von außen den Ein­druck, der Stern von Beth­le­hem wür­de über der Ort­schaft stehen.