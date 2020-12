HALL­STADT, LKR. BAM­BERG. Im Hall­stadter Stadt­teil Dörf­leins brann­te am Mitt­woch­nach­mit­tag eine Gar­ten­hüt­te nie­der. Die Bam­ber­ger Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Gegen 13 Uhr mel­de­ten meh­re­re Zeu­gen nahe­zu zeit­gleich bei der Inter­grier­ten Leit­stel­le Bam­berg-Forch­heim und der Poli­zei­ein­satz­zen­tra­le in Bay­reuth eine grö­ße­re Rauch­ent­wick­lung am Kreuz­berg in Dörf­leins. Bei Ein­tref­fen der Feu­er­wehr stand dort eine Gar­ten­hüt­te kom­plett in Flam­men. Die frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren aus Hall­stadt und Dörf­leins lösch­ten die bren­nen­de Gar­ten­lau­be ab und konn­ten ein Über­grei­fen der Flam­men auf den angren­zen­den Wald ver­hin­dern. Der Sach­scha­den liegt bei 30.000 Euro.

Die Brand­er­mitt­ler der Bam­ber­ger Kri­mi­nal­po­li­zei führ­ten am Mitt­woch­nach­mit­tag eine Brand­ort­be­ge­hung und eine umfang­rei­che Spu­ren­si­che­rung am Tat­ort durch. Ermit­telt wird wegen vor­sätz­li­cher Brandstiftung.

Die Kri­po sucht nun nach Zeu­gen, die am Mitt­woch­nach­mit­tag, gegen 13 Uhr, im Bereich des Kreuz­bergs in Dörf­leins ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men haben. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 an die Kri­po in Bam­berg zu wenden.