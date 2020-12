Ange­hö­ri­ge, die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner in Alten- und Pfle­ge­hei­men über Weih­nach­ten besu­chen wol­len, müs­sen laut der jüng­sten Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung ein nega­ti­ves Test­ergeb­nis vor­le­gen, das nicht älter als 72 Stun­den sein darf.

Dazu wer­den soge­nann­ten Anti­gen-Schnell­tests durch­ge­führt. Auch in Coburg Stadt und Land gibt es für Ange­hö­ri­ge von Pfle­ge­heim­be­woh­nern die­ses Ange­bot. Die­se Tests wer­den ent­we­der direkt in den Hei­men durch­ge­führt oder mit tat­kräf­ti­ger Unter­stüt­zung ehren­amt­li­cher Hel­fer von ASB und BRK auch am Test­zen­trum. Aller­dings erhal­ten auf­grund der gerin­gen Kapa­zi­tät nur die­je­ni­gen Per­so­nen einen sol­chen Anti­gen-Schnell­test, die auch dafür ange­mel­det sind.

Das Per­so­nal der jewei­li­gen Alten- und Pfle­ge­hei­me fragt ab, wer über die Weih­nachts­ta­ge zu Besuch in die jewei­li­ge Ein­rich­tung kom­men möch­te und mel­det die­se Per­so­nen dann beim Test­zen­trum an. Die von der Ein­rich­tung bestä­tig­ten Besu­cher müs­sen noch selb­stän­dig unter https://​www​.doc​to​lib​.de/​t​e​s​t​z​e​n​t​r​u​m​-​c​o​v​i​d​/​c​o​b​u​r​g​/​t​e​s​t​z​e​n​t​r​u​m​-​r​e​g​i​o​med einen Ter­min für den Anti­gen-Test vereinbaren.

Es wird um Ver­ständ­nis gebe­ten, dass bei eben die­sen Anti­gen-Schnell­tests nur die vor­ab ange­mel­de­ten Per­so­nen berück­sich­tigt wer­den können.

Dar­über hin­aus besteht über die Fei­er­ta­ge das Ange­bot zu PCR-Tests (nor­ma­le Abstri­che) am Test­zen­trum wei­ter. Test­mög­lich­kei­ten bestehen am 24.12., 26.12., 31.12. und am 2.1. nach vor­he­ri­ger Anmel­dung unter https://​www​.doc​to​lib​.de/​t​e​s​t​z​e​n​t​r​u​m​-​c​o​v​i​d​/​c​o​b​u​r​g​/​t​e​s​t​z​e​n​t​r​u​m​-​c​o​b​urg bezie­hungs­wei­se über die Inter­net­sei­ten von Stadt und Land­kreis Coburg www​.coburg​.de und www​.land​kreis​-coburg​.de. Der­zeit war­tet man auf ein sol­ches Test­ergeb­nis im Durch­schnitt zwei Tage.