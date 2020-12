Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Land

Unfall­flucht mit bekann­tem Verursacher

Utten­reuth – Am Diens­tag­nach­mit­tag fuhr ein Mann aus Utten­reuth mit sei­nem Pkw auf der Karl-Brö­ger-Stra­ße in Rich­tung Erlan­ger Stra­ße. Hier­bei muss­te er zwi­schen einem am rech­ten Fahr­bahn­rand gepark­ten Pkw und einem auf der ande­ren Stra­ßen­sei­te, nach hin­ten ver­setzt par­ken­den Lie­fer­fahr­zeug durch­fah­ren. Beim Vor­bei­fah­ren streif­te er mit der rech­ten Fahr­zeug­sei­te den gepark­ten Pkw und beschä­dig­te die­sen. Obwohl der Mann bemerk­te, dass der rech­te Außen­spie­gel sei­nes Fahr­zeu­ges ein­ge­klappt wur­de, ging er davon aus, dass kein wei­te­rer Scha­den ent­stan­den ist und fuhr wei­ter. An dem gepark­ten Pkw ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den in Höhe von 500 – 800 €.

Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge hat­te sich jedoch das Kenn­zei­chen des Unfall­ver­ur­sa­chers gemerkt und die Poli­zei informiert.

Unfall­flucht mit unbe­kann­tem Verursacher

Ecken­tal – Eine Pkw-Besit­ze­rin aus Ecken­tal bemerk­te am Diens­tag einen erheb­li­chen Unfall­scha­den an ihrem Pkw. Es stell­te sich her­aus, dass ihr Fahr­zeug am Tag zuvor, Mon­tag den 21.12.20, in der kur­zen Zeit zwi­schen 08.15 Uhr und 09.00 Uhr in der Hans-Sachs-Str. 12, in Forth von einem bis­lang unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher ange­fah­ren wur­de, der sich dann ent­fern­te, ohne die nöti­gen Maß­nah­men zur Scha­dens­re­gu­lie­rung zu tref­fen. Der Scha­den wird auf über 1000 Euro geschätzt.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet unter 09131/760–514 um Hinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Vor­fahrt missachtet

Am Diens­tag­vor­mit­tag befuhr eine Renault-Fah­re­rin die Hann­ber­ger Stra­ße in Heß­dorf und woll­te dann nach links, in Rich­tung Gro­ßen­see­bach, abbie­gen. Hier­bei über­sah die Dame einen von rechts kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten Opel und fuhr die­sem in die Fah­rer­sei­te. Glück­li­cher­wei­se blie­ben sowohl die 91jährige Unfall­ver­ur­sa­che­rin, als auch der 42jährige Opel-Fah­rer unver­letzt. Ledig­lich die bei­den Fahr­zeu­ge wei­sen nun einen Sach­scha­den von meh­re­ren Tau­send Euro auf.