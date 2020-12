Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Laden­dieb stiehlt Ziga­ret­ten trotz Hausverbots

COBURG. Weil er schon im August die­ses Jah­res ein­mal wegen Laden­dieb­stahls in einem Super­markt in der Kar­che­stra­ße ertappt wur­de, erhielt ein 32-jäh­ri­ger Cobur­ger damals ein Haus­ver­bot. Nun klau­te er am Diens­tag­nach­mit­tag schon wie­der in dem Geschäft.

Trotz Haus­ver­bots ging der 32 Jah­re alte Lang­fin­ger gegen 13 Uhr in das Lebens­mit­tel­ge­schäft, nahm vier Packun­gen Ziga­ret­ten im Wert von knapp 50 Euro aus dem Regal und steck­te sie ein. Die Ange­stell­ten, denen der Mann wegen eines Laden­dieb­stahls im August bekannt war, beob­ach­te­ten das Trei­ben des Die­bes. Auf das Kas­sen­band leg­te der Mann nur eine Fla­sche Bier, die er mit einem Pfand­bon bezah­len woll­te. Auf die feh­len­den Ziga­ret­ten hin ange­spro­chen, hän­dig­te der 32-Jäh­ri­ge zunächst nur zwei der Packun­gen aus. Da es bekannt­lich noch nicht alle waren, for­der­te das Per­so­nal den Dieb auf, auch die ande­ren Ziga­ret­ten her­aus­zu­ge­ben. Folg­lich zog er eine wei­te­re Packung aus der Jacken­ta­sche. Von einer vier­ten Ziga­ret­ten­schach­tel woll­te der Lang­fin­ger nichts wis­sen, die­se brach­ten erst Poli­zi­sten bei sei­ner Durch­su­chung zum Vor­schein. Die Schach­tel ver­steck­te er näm­lich in sei­nem Hosen­schritt. Wie schon beim letz­ten Mal im August muss­te der drei­ste Dieb erneut fest­stel­len: „Laden­dieb­stahl lohnt sich nicht.“ Dies­mal kommt zum Dieb­stahl auch noch eine Anzei­ge wegen Haus­frie­dens­bruchs oben drauf.

Aus­gangs­sper­re nicht beachtet

COBURG. Ins­ge­samt fünf Per­so­nen im Alter von 15 bis 67 Jah­ren kon­trol­lier­ten Cobur­ger Poli­zi­sten am Diens­tag­abend nach 22 Uhr, die sich ohne trif­ti­gen Grund im Stadt­ge­biet auf­hiel­ten. Ein 17-Jäh­ri­ger ist dabei bereits zum wie­der­hol­ten Mal ange­trof­fen und ange­zeigt wor­den. Auch eine 67 Jah­re alte Frau kon­trol­lier­ten die Beam­ten bereits zum zwei­ten Mal, obwohl sie erst von eini­gen Tagen hin­sicht­lich der Aus­gangs­sper­re belehrt und ver­warnt wor­den war. Alle­samt erwar­ten nun einen Bußgeldbescheid.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kro­nach: Am Diens­tag­abend gegen 22:00 Uhr wur­de im Bereich Kulm­ba­cher Stra­ße eine drei­köp­fi­ge Per­so­nen­grup­pe von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten und einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Die drei Män­ner im Alter von 20 bis 24 Jah­ren konn­ten auf Nach­fra­ge den Beam­ten kei­nen trif­ti­gen Grund für ihren nächt­li­chen Aus­gang nen­nen und wur­den des­halb wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Infek­ti­ons­schutz­ge­setz zur Anzei­ge gebracht.

Außen­spie­gel angefahren

Kro­nach: In der Frie­se­ner Stra­ße, Höhe Haus­num­mer 49, wur­de am Diens­tag­nach­mit­tag zwi­schen 17:55 und 19:00 Uhr ein blau­er VW Cad­dy ange­fah­ren und beschä­digt. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer hat­te das am Fahr­bahn­rand gepark­te Fahr­zeug am lin­ken Außen­spie­gel gestrif­fen und hier­bei einen Scha­den in Höhe von ca. 200,- Euro ver­ur­sacht. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261/5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Regen­bo­gen­fo­rel­len entwendet

WEIS­MAIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Im Tat­zeit­raum von Mon­tag, 15:30 Uhr, bis Diens­tag, 09:30 Uhr, ent­wen­de­te ein oder meh­re­re Täter aus einer pri­va­ten Fisch­zucht­an­la­ge bei Kras­sach 50 Regen­bo­gen­fo­rel­len. Die Fische befan­den sich in einem run­den Becken, wel­ches mit einem Git­ter abge­deckt war. Auf­grund der Men­ge muss davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass ein Fahr­zeug zum Abtrans­port der Forel­len ver­wen­det wur­de. Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen!