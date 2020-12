Anwoh­ner mel­de­ten am Mitt­woch, um 6.50 Uhr, der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bam­berg-Forch­heim den Brand, der im Gebäu­de einer Hack­schnit­zel­an­la­ge in der Josef-Kolb-Stra­ße aus­ge­bro­chen war. Eine Viel­zahl von Ein­satz­kräf­ten der Feu­er­wehr, des Ret­tungs­dien­stes und der Poli­zei waren inner­halb kür­ze­ster Zeit am Brand­ort. Die Feu­er­wehr brach­te das Feu­er schnell unter Kon­trol­le. Den­noch ver­ur­sach­ten die Flam­men an dem Bau­werk einen hohen Scha­den. Nach aktu­el­lem Stand liegt der Sach­scha­den im mitt­le­ren sechs­stel­li­gen Eurobereich.

Die Brand­fahn­der der Kri­po Bam­berg über­nah­men vor Ort die Ermitt­lun­gen zur Ursa­che des Feuers.