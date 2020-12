Ver­wal­tung und Universität

Zwi­schen 24.12.2020 und 06.01.2021 ruht der Dienst­be­trieb an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Das bedeu­tet, dass auch die Pres­se­stel­le nur ein­ge­schränkt erreich­bar sein wird und dass Anfra­gen nicht wie gewohnt zügig bear­bei­tet wer­den kön­nen. In drin­gen­den Fäl­len kön­nen Sie uns anru­fen – die Tele­fo­ne sind umge­lei­tet. Bit­te haben Sie aber Ver­ständ­nis, wenn ein Rück­ruf nicht sofort erfolgt.

Uni­ver­si­täts­bi­blio­thek

Bis 10.01.2021 blei­ben die Zen­tral­bi­blio­thek und alle Teil­bi­blio­the­ken der Uni­ver­si­tät Bay­reuth geschlos­sen. Ab 07.01.2021 sind die Mitarbeiter*innen der Biblio­thek tele­fo­nisch und per Mail wie­der erreich­bar. Ein Post­ver­sand von Büchern kann dann per E‑Mail an auskunft.​ub@​uni-​bayreuth.​de oder tele­fo­nisch (0921) 55–3420 in Auf­trag gege­ben wer­den. Eine per­sön­li­che Abho­lung von Büchern ist lei­der nicht möglich.

Men­sa – Fri­sch­raum – Kaf­fee­bar FAN – Men­sa Nürn­ber­ger Straße

Men­sa, Fri­sch­raum, Kaf­fee­bar FAN und Men­sa Nürn­ber­ger Stra­ße öff­nen für Mitarbeiter*innen und Stu­die­ren­de – abhän­gig von den all­ge­mei­nen Vor­schrif­ten und dem Pan­de­mie­ge­sche­hen – vor­aus­sicht­lich wie­der am 11.01.2021.

ÖBG – Öko­lo­gisch-Bota­ni­scher Garten

Frei­land und Gewächs­häu­ser müs­sen lei­der bis auf Wei­te­res auf­grund der anhal­ten­den Pan­de­mie geschlos­sen blei­ben. Wir bit­ten um Verständnis.

Damit bedan­ken wir uns bei Ihnen für die gute Zusam­men­ar­beit im ver­gan­ge­nen ver­rück­ten Coro­na-Jahr und wün­schen Ihnen fro­he Fei­er­ta­ge und ein gesun­des, bes­se­res neu­es Jahr!