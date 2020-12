BAM­BERG. In einer Flücht­lings­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten hat ein Bewoh­ner in der Nacht zum Diens­tag ohne nach­voll­zieh­ba­ren Grund zwei Mit­be­woh­ner ange­grif­fen und einen davon schwer verletzt.

Zunächst hat­te der 26- jäh­ri­ge Marok­ka­ner am spä­ten Abend des 21. Dezem­ber 2020, gegen 22 Uhr, einen 48-jäh­ri­gen Lands­mann in des­sen Zim­mer in der Ein­rich­tung mit Fäu­sten und einem Stuhl attackiert und ihm dabei mul­ti­ple Prel­lun­gen zugefügt.

Nach­dem die wegen die­ses Vor­falls alar­mier­ten Poli­zei­kräf­te wie­der abge­rückt waren, griff der jun­ge Mann am 22. Dezem­ber 2020, gegen 5 Uhr, im Außen­be­reich der Auf­nah­me­ein­rich­tung einen 34-jäh­ri­gen Lands­mann mit zwei abge­bro­che­nen Glas­fla­schen an und ver­letz­te die­sen im Gesicht schwer. Mit­ar­bei­ter des Sicher­heits­dien­stes der Ein­rich­tung, die zwi­schen­zeit­lich per Not­ruf die Ein­satz­zen­tra­le der Poli­zei Ober­fran­ken ver­stän­digt hat­ten, hiel­ten den Angrei­fer bis zum erneu­ten Ein­tref­fen von Poli­zei und Ret­tungs­dienst fest.

Die Bam­ber­ger Kri­mi­nal­po­li­zei hat noch in der Nacht die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Den 26-jäh­ri­gen Angrei­fer nah­men die Beam­ten vor­läu­fig fest. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg führ­ten die Poli­zi­sten den Mann am Mitt­woch dem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt Bam­berg vor. Die­ser erließ einen Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den 26-jäh­ri­gen Marok­ka­ner. Die Beam­ten brach­ten den Mann in eine ober­frän­ki­sche Justizvollzugsanstalt.

Die genaue Rekon­struk­ti­on der Tat­ab­läu­fe ist aktu­ell Gegen­stand der Ermitt­lun­gen. Die gemein­sa­men Ermitt­lun­gen von Kri­mi­nal­po­li­zei und Staats­an­walt­schaft Bam­berg dau­ern an.