Seit der Fir­men­grün­dung in den 60er Jah­ren kann Auto Dre­sel in Adels­dorf auf eine lan­ge und erfolg­rei­che Geschich­te zurück­blicken. Was 1965 mit einer klei­nen Werk­statt mit Tank­stel­le in der Höchstadter Stra­ße in Adels­dorf begann, ist heu­te ein eta­blier­tes Auto­haus in der Regi­on. Auto Dre­sel ist Maz­da-Part­ner der ersten Stun­de in Deutsch­land und fei­ert die­ses Jahr 40-jäh­ri­ges Maz­da Jubiläum.

1965 eröff­ne­te Die­ter Dre­sel in sei­nem Hei­mat­ort Adels­dorf eine Werk­statt mit Tank­stel­le. Im Lau­fe der Jah­re wuchs das Unter­neh­men ste­tig. 1980 über­nahm sein Sohn Lud­wig Dre­sel die Geschäfts­füh­rung und wur­de im glei­chen Jahr Ver­trags­händ­ler für den in Deutsch­land immer belieb­ter wer­den­den japa­ni­schen Auto­kon­zern Mazda.

Im Jahr 2004 ver­grö­ßert sich das Unter­neh­men und ver­leg­te sei­nen Betrieb aus dem Adels­dor­fer Zen­trum in die Hoch­stra­ße in das Gewer­be­ge­biet an der B470. Ende 2016 ist mit Nor­bert Dre­sel die drit­te Genera­ti­on ins Fami­li­en­un­ter­neh­men ein­ge­stie­gen, um zusam­men mit den Eltern den Fami­li­en­be­trieb weiterzuführen.

Geschäfts­füh­rer Lud­wig Dre­sel ist stolz auf die Unter­neh­mens-Geschich­te. „Aus einer klei­nen Werk­statt ist in sechs Jahr­zehn­ten eines der größ­ten regio­na­len Maz­da-Auto­häu­ser mit 15 Mit­ar­bei­tern und zwei Aus­zu­bil­den­den gewor­den“, so der Geschäftsführer.

Über Auto Dresel

Auto Dre­sel ist ein kun­den­na­hes, fami­li­en­geführ­tes Auto­haus in der drit­ten Genera­ti­on und seit 1980 kom­pe­ten­ter Ansprech­part­ner für alle Fra­gen rund um Maz­da. Das Auto­haus bie­tet vom Neu­wa­gen bis zum Ser­vice alles aus einer Hand. Inspek­tio­nen, Unfall­in­stand­set­zung, Ein­bau von Zube­hör, Rei­fen­wech­sel inkl. Ein­la­ge­rung, TÜV-Abnah­me und AU-Beschei­ni­gung und mehr gehö­ren zum Serviceangebot.