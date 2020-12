In zwei sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen in der Stadt Coburg sind am Diens­tag vie­le Tests sowohl von Per­so­nal als auch Bewoh­nern posi­tiv. Daher wird die vom RKI gemel­de­te Inzi­denz­zahl der Stadt am Mitt­woch und Don­ners­tag deut­lich steigen.

„Die Stadt wird aber – auch mit Rück­sicht auf Weih­nach­ten – die Coro­na-Rege­lun­gen nicht ver­schär­fen“, erklärt Lou­ay Yas­sin, Pres­se­spre­cher der Stadt. Zumal sich die neu­er­li­che Zunah­me weit­ge­hend auf zwei bis drei Hot­spots in der Stadt beschränke.

Den­noch bit­tet die Stadt wei­ter­hin dring­lich dar­um, sich auch an Weih­nach­ten mit Besu­chen zurück­zu­hal­ten. In der Stadt­be­völ­ke­rung sei das Infek­ti­ons­ge­sche­hen wei­ter­hin hoch und dif­fus. Nur ein mas­si­ves Zurück­fah­ren der Kon­tak­te kön­ne Bes­se­rung brin­gen. „Neh­men Sie bit­te Rück­sicht auf die Schwä­che­ren unse­rer Gesell­schaft und blei­ben Sie zuhau­se“, bit­tet Yassin.