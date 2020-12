Der Hirschai­der Krip­pen­bau­mei­ster Horst Wen­de wird am Mitt­woch, 23. Dezem­ber 2020 um 16.15 Uhr live im Baye­ri­schen Fern­se­hen in der Sen­dung “Wir in Bay­ern” zu sehen sein.

Die Sen­dung wird auch in der BR-Media­thek wiederholt.