An Hei­lig­abend, 24. Dezem­ber, und Sil­ve­ster, 31. Dezem­ber, ist die gesam­te Stadt­ver­wal­tung geschlos­sen. Zwi­schen den bei­den Weih­nachts­fei­er­ta­gen und Sil­ve­ster, also am 28. bis 30. Dezem­ber, sind alle städ­ti­schen Ämter zu errei­chen. Eine Ter­min­ver­ein­ba­rung für ein per­sön­li­ches Erschei­nen soll­te nur dann gesche­hen, wenn ein die­ses zwin­gend erfor­der­lich ist. Anson­sten wird gebe­ten, tele­fo­nisch oder per Mail Aus­kunft zu suchen.

Aus­nah­me­fäl­le:

Das Bür­ger­bü­ro hat am 28. bis 30. Dezem­ber sowie am Sams­tag, 2. Janu­ar, geöff­net. Es gilt wei­ter­hin eine vor­he­ri­ge Anmel­de­pflicht, bei der ein Ter­min ver­ge­ben wird.

Der Schnell­schal­ter in der Rosen­gas­se 1 ist auf­grund von Urlaubs­zeit und Krank­heits­fäl­len vom 24. Dezem­ber bis 3. Janu­ar geschlossen.

Im neu­en Jahr sind die Behör­den ab Don­ners­tag, den 4. Janu­ar 2021, wie­der erreichbar.