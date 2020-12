BAM­BERG. Eine 43-Jäh­ri­ge über­rasch­te am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag einen Ein­bre­cher in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in der Pödel­dor­fer Stra­ße. Der Mann konn­te zwar flie­hen, muss­te aller­dings sei­ne Beu­te zurücklassen.

Bei der Rück­kehr in ihr Haus stell­te die Bewoh­ne­rin um 16.55 Uhr den Mann, der in das Haus ein­ge­bro­chen war und dort nach Wert­ge­gen­stän­den such­te. Der Ein­bre­cher ver­such­te mit dem Die­bes­gut in einem Ruck­sack zu tür­men, muss­te die­sen bei sei­ner Flucht aller­dings zurück­las­sen. Im Zuge einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­ten die Bam­ber­ger Poli­zi­sten den Mann nicht mehr aufgreifen.

Durch das Auf­drücken der Ter­ras­sen­tü­re auf der Rück­sei­te des Hau­ses gelang­te der Ein­bre­cher in das Haus. Der Mann durch­such­te dar­in alle Räu­me, bis er von der nach Hau­se zurück­keh­ren­den Fami­lie bei sei­ner Tat gestört wur­de. Im zurück­ge­las­se­nen Ruck­sack des Man­nes befand sich noch das Die­bes­gut im Wert von meh­re­ren hun­dert Euro. An der Ter­ras­sen­tü­re ent­stand ein Sach­scha­den von 500 Euro.

Die Beam­ten der Bam­ber­ger Kri­mi­nal­po­li­zei haben noch am Abend vor Ort die Ermitt­lun­gen über­nom­men und eine umfang­rei­che Spu­ren­si­che­rung durch­ge­führt. Die Ermitt­ler erhof­fen sich nun Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung hin­sicht­lich des Flucht­we­ges und einem mög­li­chen Flucht­ort des Einbrechers.

Zeu­gen, die am Mon­tag­abend, gegen 17 Uhr, im Bereich der Pödel­dor­fer Stra­ße und der Armee­stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 an die Kri­po Bam­berg zu wenden.