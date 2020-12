„Werk­stät­ten ermög­li­chen Men­schen mit Behin­de­rung eine an ihren indi­vi­du­el­len Stär­ken und Fähig­kei­ten ori­en­tier­te beruf­li­che Bil­dung und Beschäf­ti­gung. Hier wird zuerst der Mensch gese­hen und geför­dert und nicht die Behin­de­rung“, so Bay­erns Sozi­al­mi­ni­ste­rin Caro­li­na Traut­ner zum Kon­zept der Werkstätten.

Jetzt wer­den durch einen Ersatz­neu­bau in Neu­en­markt 250 Arbeits­plät­ze für Men­schen mit Behin­de­rung der Werk­statt Him­mel­kron an zeit­ge­mä­ße Stan­dards ange­passt und damit die Arbeits­be­din­gun­gen für die Beschäf­tig­ten mit Behin­de­rung wesent­lich ver­bes­sert. „Es freut mich sehr, dass wir die­ses Pro­jekt der Dia­ko­neo KdöR Neu­en­det­tels­au mit bis zu rund 8,5 Mil­lio­nen Euro för­dern kön­nen“, so Traut­ner zu der anste­hen­den Inve­sti­ti­on im Land­kreis Kulmbach.

„Ganz klar: Vor­ran­gig wol­len wir, dass mög­lichst vie­le Men­schen mit Behin­de­rung auf dem all­ge­mei­nen Arbeits­markt mit regu­lä­ren Arbeits­ver­trä­gen Fuß fas­sen. Für die­je­ni­gen, für die der all­ge­mei­ne Arbeits­markt kei­ne Chan­cen bie­tet, brau­chen wir die Werk­stät­ten. Wir wol­len sie daher auch wei­ter­hin bedarfs­ge­recht unter­stüt­zen, aber im Sin­ne der Inklu­si­on auch wei­ter­ent­wickeln“ betont Mini­ste­rin Trautner.

Der­zeit gibt es in Bay­ern bereits rund 36.000 Plät­ze in Werk­stät­ten für Men­schen mit Behin­de­rung. Ins­ge­samt stellt die Staats­re­gie­rung für ganz Bay­ern in die­sem Jahr rund 75 Mil­lio­nen Euro für die Schaf­fung von Wohn- und Beschäf­ti­gungs­plät­zen für Men­schen mit Behin­de­rung zur Verfügung.

