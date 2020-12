Am 24. und am 31. Dezem­ber gilt der Fahr­plan wie an Sams­ta­gen – Ruf­bus­se bestellen

Das Land­rats­amt Lich­ten­fels weist dar­auf hin, dass auf den Bus­li­ni­en des Land­krei­ses Lich­ten­fels (Lini­en 1211–1214, 1231–1234, 1241, 1244, 1251–1254), sowohl an Hei­lig­abend (Don­ners­tag 24.12.2020) als auch an Sil­ve­ster (Don­ners­tag 31.12.2020) der Fahr­plan wie an den Sams­ta­gen gefah­ren wird.

Damit ver­keh­ren an die­sen Tagen auf den Lini­en 1244, 1251, 1252, 1253 und 1254 aus­schließ­lich Ruf­bus­se. Buchun­gen kön­nen bis zu einer Stun­de vor plan­mä­ßi­ger Abfahrt unter 09571/ 18180 vor­ge­nom­men werden.

Die Lini­en 1231 und 1234 (im Bereich Burg­kunst­adt, Weis­main, Klein­zie­gen­feld) ver­keh­ren an den bei­den genann­ten Tagen teils als Ruf­bus teils als Lini­en­bus. Glei­ches gilt für die Lini­en 1211, 1212, 1213 und 1214 (Bereich Lich­ten­fels, Lahm, Grund­feld, Roth­manns­thal und Bad Staffelstein).

Die genau­en Abfahrts­zei­ten fin­den Sie unter www​.vgn​.de. Bit­te infor­mie­ren Sie sich rechtzeitig.

Die Lini­en 1233 und 1241 wer­den an Hei­lig­abend und Sil­ve­ster nicht bedient.

Unter https://​nah​ver​kehr​-lif​.de/ erhal­ten Sie wei­te­re Infos zum Nah­ver­kehr. Wir wün­schen allen Kun­den eine geseg­ne­te Weih­nachts­zeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Für Rück­fra­gen steht Ihnen der Arbeits­be­reich ÖPNV ger­ne unter info@​nahverkehr-​lif.​de zur Verfügung.