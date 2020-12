Der HC Erlan­gen und Kreis­läu­fer Seba­sti­an Firn­ha­ber haben den lau­fen­den Ver­trag lang­fri­stig ver­län­gert. Firn­ha­ber wird damit min­de­stens noch drei Spiel­zei­ten für die Mit­tel­fran­ken im Ein­satz sein. Der gebür­ti­ge Nie­der­sach­se, der 2019 vom THW Kiel als „Shoo­ting­star“ zum HC Erlan­gen wech­sel­te, ent­wickel­te sich schnell zu einem Lei­stungs­trä­ger im Team der Fran­ken. Weil der 26-jäh­ri­ge in der lau­fen­den Spiel­zeit sowohl in der Defen­si­ve als auch im Angriff star­ke Lei­stun­gen bot, konn­te sich Seba­sti­an Firn­ha­ber im Novem­ber in den Fokus des Bun­des­trai­ners spie­len. Der 1,98 Meter gro­ße Kreis­läu­fer wur­de von Alfred Gis­la­son zum ersten Mal in die A‑Nationalmannschaft beru­fen und wird als erster Spie­ler in der lan­gen Geschich­te des HC Erlan­gen im kom­men­den Janu­ar für sei­nen Ver­ein die deut­schen Far­ben bei einer Welt­mei­ster­schaft ver­tre­ten, vor­aus­sicht­lich sogar zusam­men mit sei­nem Mann­schafts­ka­me­ra­den Anto­nio Metzner.

„Seba­sti­an hat sich zu einem wich­ti­gen Füh­rungs­spie­ler unse­rer Mann­schaft ent­wickelt und wir freu­en uns wirk­lich sehr, dass wir die­se Ent­wick­lung gemein­sam fort­set­zen kön­nen. Er hat gera­de in der durch die Coro­na Pan­de­mie ver­ur­sach­te Pau­se unglaub­lich hart an sich gear­bei­tet und ist sowohl im Angriff, als auch im Innen­block zu einem ech­ten Lei­stungs­trä­ger gereift. Sei­ne pro­fes­sio­nel­le Ein­stel­lung und sein gro­ßer Ehr­geiz zeich­nen ihn auch neben dem Spiel­feld aus und wir sind sehr stolz, dass wir mit „Flam­me“ einen kom­men­den deut­schen Natio­nal­spie­ler an den HC Erlan­gen bin­den konn­ten“, sagt Geschäfts­füh­rer René Sel­ke zur Verlängerung.

In der aktu­el­len Sai­son hat Seba­sti­an Firn­ha­ber in 14 Spie­len bereits 52 Tref­fer erzielt und ist damit als Kreis­läu­fer bester Feld­tor­schüt­ze des HC Erlan­gen. Mit einer ein­drucks­vol­len Wurf­quo­te von 77,8 % zeig­te er sich zudem äußerst treff­si­cher. Sein Trai­ner Micha­el Haaß schätzt an ihm dabei vor allem sei­ne kämp­fe­ri­sche Ein­stel­lung, die er in jedem Spiel abruft und ist glück­lich dar­über, dass sich der abwehr­star­ke Kreis­läu­fer für den HC Erlan­gen ent­schie­den hat: „Wir freu­en uns alle, dass Seba­sti­an sich dazu ent­schie­den hat bei uns in Erlan­gen lang­fri­stig zu blei­ben. Flam­me hat sich gera­de im letz­ten hal­ben Jahr über­ra­gend ent­wickelt. Er tut unse­rer Mann­schaft unheim­lich gut und ich freue mich auf die wei­te­re Zusam­men­ar­beit mit ihm, denn ich glau­be auch hier sind wir mit der Ent­wick­lung noch nicht am Ende. Ich bin mir sicher, dass er uns noch viel Freu­de machen wird“, so HC-Trai­ner Micha­el Haaß.

Der Bux­te­hu­der blickt genau­so wie sein Trai­ner mit viel Vor­freu­de in die Zukunft: „Ich möch­te die ambi­tio­nier­ten Zie­le die der Ver­ein hat in den näch­sten zwei Jah­ren mit gestal­ten und freue mich des­halb sehr, wei­ter­hin das Tri­kot des HCE zu tra­gen. Ich füh­le mich hier im Ver­ein ein­fach sehr wohl und bin dank­bar dafür, dass mir der HC Erlan­gen das per­fek­te Umfeld bie­tet, um mich spie­le­risch wei­ter­zu­ent­wickeln. Ich blicke sehr moti­viert in die Zukunft und bin mir sicher, dass wir gemein­sam noch viel errei­chen wer­den“, so Seba­sti­an Firnhaber.

Eine Kon­ti­nui­tät die auch für die Spie­ler­part­ner­schaf­ten des HC Erlan­gen steht. Das Auto­haus Pickel betreut Seba­sti­an Firn­ha­ber seit sei­nem Wech­sel in die Metro­pol­re­gi­on und unter­stützt seit meh­re­ren Jah­ren mit gro­ßem Enga­ge­ment den Erlan­ger Handballclub.