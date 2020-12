Das Coro­na-Test­zen­trum in Aichig sieht sich im Vor­feld der Weih­nachts­fei­er­ta­ge mit einer stark erhöh­ten Nach­fra­ge nach Testun­gen kon­fron­tiert und arbei­tet daher am Ran­de der Über­la­stung. Trotz per­so­nel­ler Ver­stär­kung des Call-Cen­ters zur Ter­min­ver­ein­ba­rung kann es daher vor­kom­men, dass Anru­fe nicht gleich beim ersten Mal ent­ge­gen­ge­nom­men wer­den kön­nen. Auch die Bear­bei­tung von Mails kann etwas län­ger dau­ern. Die Stadt bit­tet hier­für um Ver­ständ­nis und um etwas Geduld. Alle ein­ge­hen­den Mails wer­den so rasch wie mög­lich abgearbeitet.