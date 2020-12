BWL und VWL bekom­men Top­no­ten im Bereich der Betreu­ung der Studierenden

Im dies­jäh­ri­gen CHE-Hoch­schul­ran­king schnei­den Bam­ber­ger Stu­di­en­gän­ge erneut her­vor­ra­gend ab. Das CHE-Ran­king ist das detail­lier­te­ste und umfas­send­ste Ran­king deut­scher Uni­ver­si­tä­ten und Fach­hoch­schu­len. Die nun ver­öf­fent­lich­ten Ergeb­nis­se der Master­stu­die­ren­den­be­fra­gung zei­gen, dass die Bam­ber­ger Wirt­schafts­in­for­ma­tik dank ihrer her­aus­ra­gen­den Ein­zel­er­geb­nis­se in allen Kate­go­rien an der Spit­ze liegt. Die Master­stu­di­en­gän­ge in den Fach­be­rei­chen Betriebs­wirt­schafts­leh­re und Volks­wirt­schafts­leh­re punk­ten vor allem bei der Stu­di­en­or­ga­ni­sa­ti­on bezie­hungs­wei­se Betreu­ung der Stu­die­ren­den. „Die exzel­len­ten Ergeb­nis­se zei­gen, dass wir unse­ren Stu­die­ren­den in Bam­berg sehr gute Vor­aus­set­zun­gen für ein erfolg­rei­ches Stu­di­um bie­ten. Auch in den her­aus­for­dern­den Zei­ten der Coro­na-Pan­de­mie mit ihren Kon­takt­be­schrän­kun­gen gelingt es uns an der Uni­ver­si­tät, ein sozia­les Mit­ein­an­der zu schaf­fen und unse­re Stu­die­ren­den sehr gut zu betreu­en“, sagt Prof. Dr. Ste­fan Hör­mann, Vize­prä­si­dent für Leh­re und Stu­die­ren­de der Uni­ver­si­tät Bamberg.

Sehr gute Bewer­tun­gen für die Wirtschaftsinformatik

Das Ran­king des Cen­trums für Hoch­schul­ent­wick­lung (CHE) unter­teilt die Ergeb­nis­se aus der Master­stu­die­ren­den­be­fra­gung 2020 in acht Kate­go­rien – vom Lehr­an­ge­bot über die Betreu­ungs- und Stu­di­en­si­tua­ti­on bis hin zu Aus­lands­auf­ent­hal­ten. Die Bewer­tung erfolgt nach dem Schul­no­ten­sy­stem. Der Bam­ber­ger Master­stu­di­en­gang Wirt­schafts­in­for­ma­tik erreicht über­all sehr gute Bewer­tun­gen. Mit Spit­zen­wer­ten zwi­schen 1,3 und 1,6 in den acht Kate­go­rien liegt er deutsch­land­weit erneut ganz vor­ne und erzielt damit ein Ergeb­nis, das weit über dem Durch­schnitt ande­rer Hoch­schu­len liegt. Prof. Dr. Thor­sten Staa­ke, der für die­ses Fach das CHE-Ran­king betreut, freut sich über das her­vor­ra­gen­de Ergeb­nis: „Erneut weist das CHE-Ran­king die Bam­ber­ger Wirt­schafts­in­for­ma­tik als exzel­len­ten Stand­ort für die Aus­bil­dung von Digi­ta­li­sie­rungs-Exper­ten aus. Wir ver­dan­ken die­se Aus­zeich­nung einer lei­stungs- und team­ori­en­tier­ten Atmo­sphä­re und damit einem Kli­ma, in dem es sich glän­zend forscht, lehrt, lernt und lebt. Bam­berg ver­bin­det beste Stu­di­en­be­din­gun­gen und exzel­len­te Kar­rie­re­chan­cen mit einer sehr hohen Lebens­qua­li­tät.“ Exzel­lent bewer­ten die Stu­die­ren­den unter ande­rem ihre Leh­ren­den, die Qua­li­tät der Lehr­ver­an­stal­tun­gen, die inter­na­tio­na­le Aus­rich­tung und die Mög­lich­keit der indi­vi­du­el­len, fach­li­chen Schwerpunktsetzung.

Stu­die­ren­de der VWL und BWL loben die gute Betreuung

Wer ein Stu­di­um mit einem Aus­lands­auf­ent­halt kom­bi­nie­ren will, ist bei der VWL genau rich­tig: Dass vie­le im Aus­land erbrach­te Stu­di­en­lei­stun­gen in Bam­berg aner­kannt wer­den (1,4) und reich­lich Infor­ma­tio­nen über Aus­lands­auf­ent­hal­te zur Ver­fü­gung gestellt wer­den (1,5), spielt hier eine gewich­ti­ge Rol­le. „Wir freu­en uns über die in vie­len Berei­chen sehr posi­ti­ve Bewer­tung unse­res inter­na­tio­nal aus­ge­rich­te­ten Stu­di­en­gangs Euro­pean Eco­no­mic Stu­dies“, sagt Prof. Dr. Mar­co Sahm, der das CHE-Ran­king für die Bam­ber­ger VWL betreut. „Beson­ders stolz sind wir dar­auf, unse­re Stu­die­ren­den in einem ange­neh­men Lern­kli­ma per­sön­lich bera­ten und inten­siv betreu­en zu kön­nen.“ Die im bun­des­wei­ten Ver­gleich über­durch­schnitt­lich gute Betreu­ung der Stu­die­ren­den bringt die VWL in die Spitzengruppe.

Auch für die Bam­ber­ger BWL ist die Ent­wick­lung sehr erfreu­lich. „Es ist uns vor allem gelun­gen, im Hin­blick auf die Stu­di­en­or­ga­ni­sa­ti­on sehr gut abzu­schnei­den, was bei sehr hohen Stu­die­ren­den­zah­len eine gro­ße Her­aus­for­de­rung ist“, erklärt Prof. Dr. Alex­an­der Flia­ster, Inha­ber des Lehr­stuhls für Inno­va­ti­ons­ma­nage­ment und Stu­di­en­gang­be­auf­trag­ter für BWL. „Dar­über hin­aus wis­sen unse­re Stu­die­ren­den die inhalt­li­che Brei­te des Lehr­an­ge­bots und die damit ver­bun­de­nen Mög­lich­kei­ten der indi­vi­du­el­len Schwer­punkt­set­zung sehr zu schät­zen.“ Auch das sozia­le Kli­ma zwi­schen Stu­die­ren­den und Leh­ren­den wird sehr posi­tiv bewer­tet (1,7).

Befrag­te beur­tei­len den Umgang der Uni­ver­si­tät mit der Coro­na-Pan­de­mie über­aus positiv

In die­sem Jahr führ­te das CHE par­al­lel zur regu­lä­ren Befra­gung der Master­stu­die­ren­den eine Son­der­aus­wer­tung zum Stu­di­um wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie durch. Die Uni­ver­si­tät Bam­berg erhält in allen Fächer­grup­pen ins­ge­samt eine Bewer­tung von 1,85 und schnei­det damit im natio­na­len Ver­gleich sehr gut ab. Beson­ders posi­tiv wur­den die „Mög­lich­kei­ten zum Kon­takt und zum fach­li­chen Aus­tausch mit Leh­ren­den“ bewer­tet (Note 1,68) sowie die „tech­ni­schen Rah­men­be­din­gun­gen für digi­ta­le Lehr­ver­an­stal­tun­gen“ (1,76).

Das CHE-Ran­king beur­teilt jedes Jahr ein Drit­tel der unter­such­ten Fächer neu. Für 2020 betrifft das unter ande­rem die Fächer Betriebs­wirt­schafts­leh­re, Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Volks­wirt­schafts­leh­re, deren Umfra­ge­er­geb­nis­se unter Master­stu­die­ren­den nun vor­lie­gen. Im Gegen­satz zu ande­ren Ran­kings ver­gibt das CHE-Ran­king kei­ne ein­zel­nen Rang­plät­ze, son­dern unter­schei­det bei der Aus­wer­tung der Ergeb­nis­se zwi­schen einer Spitzen‑, einer Mit­tel- und einer Schluss­grup­pe. Sie bie­ten Ori­en­tie­rung und geben einen Über­blick über die Stu­di­en­be­din­gun­gen an Uni­ver­si­tä­ten und Fachhochschulen.

Das Ran­king ist eben­falls auf ZEIT CAM­PUS ONLINE unter www​.zeit​.de/​m​a​s​t​e​r​r​a​n​k​ing abrufbar.