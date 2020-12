Zu Jah­res­be­ginn wech­selt tur­nus­ge­mäß der Vor­sitz im Bei­rat der AOK-Direk­ti­on Bam­berg: Mat­thi­as Graß­mann, Ver­tre­ter der Arbeit­ge­ber hat vom Ver­si­cher­ten­ver­tre­ter Mathi­as Eckardt für die­ses Jahr die Lei­tung des ehren­amt­li­chen Gre­mi­ums über­nom­men. „Die AOK bleibt auch in schwie­ri­gen Zei­ten wie aktu­ell in der Coro­na-Pan­de­mie wich­ti­ger Ansprech­part­ner rund um die Gesund­heits­ver­sor­gung für die Men­schen in unse­rer Regi­on“, so Mat­thi­as Graß­mann. Bereits im Früh­jahr wäh­rend der ersten Lock­down-Pha­se habe die AOK in Bam­berg dies bewie­sen. Auch wenn eine Bera­tung in der Geschäfts­stel­le wegen der Pan­de­mie zeit­wei­se nicht mög­lich ist, so kön­nen Ver­si­cher­te und Fir­men­kun­den alle ande­ren Kon­takt­ka­nä­le nut­zen. „Neben der Bera­tung per Tele­fon oder über E‑Mail kön­nen uns die Men­schen auch über das Online­por­tal ‚Mei­ne AOK‘ errei­chen“, ergänzt AOK-Direk­tor Klaus Knorr.

Online-Kurs Pfle­ge

Wei­te­re Unter­stüt­zung gibt es mit digi­ta­len For­ma­ten zu unter­schied­li­chen Gesund­heits­the­men. So erhal­ten bei­spiels­wei­se pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge Hil­fe in Form des AOK-Online-Kur­ses „Pfle­gen zu Hau­se“. Er ermög­licht, sich unab­hän­gig von Zeit und Ort Kennt­nis­se anzu­eig­nen, die den Pfle­ge­all­tag erleich­tern kön­nen. Benö­ti­gen pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen und deren Ange­hö­ri­ge per­sön­li­che Bera­tung, unter­stüt­zen die Pfle­ge-Exper­ten der AOK telefonisch.

Trotz Coro­na fit bleiben

Wer sich unab­hän­gig von Fit­ness­stu­di­os oder Sport­ver­ei­nen fit hal­ten will, kann ganz indi­vi­du­ell das Online-Fit­ness-Ange­bot der AOK nut­zen. Eine Rei­he von Vide­os aus dem Pro­gramm hel­fen dabei, zu Hau­se aktiv zu blei­ben. Zudem bie­tet die Gesund­heits­kas­se mit ihrem Koope­ra­ti­ons­part­ner Cyber­Con­cept für AOK-Ver­si­cher­te zer­ti­fi­zier­te qua­li­täts­ge­prüf­te Prä­ven­ti­ons­kur­se wie bei­spiels­wei­se „Rücken-Coa­ching“, „Vita­li­tät und Ernäh­rung“ oder „Yoga für Einsteiger“.