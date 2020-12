Die Deut­sche Lea­sing enga­giert sich seit vie­len Jah­ren als Ver­bund­part­ner der Spar­kas­sen auch in den Berei­chen Kunst und Kul­tur, Wis­sen­schaft, Sozia­lem und Sport und unter­stützt eine Viel­zahl von Orga­ni­sa­tio­nen und Ver­ei­nen in ganz Deutsch­land durch Spen­den und Fördermaßnahmen.

So ver­folgt sie die glei­chen Zie­le wie die Spar­kas­sen­or­ga­ni­sa­ti­on: die Unter­stüt­zung von sozia­lem gesell­schaft­li­chem Enga­ge­ment in unter­schied­li­chen Berei­chen. Nor­bert Hart­mann, Gewer­be­kun­den­be­ra­ter der Spar­kas­se Bay­reuth, über­reich­te die Spen­de der Deut­schen Lea­sing über 250€ an Karin Spörl und Bet­ti­na Borst vom Hel­fe­rIn­nen­kreis des Eli­sa­beth-Ver­eins Pot­ten­stein. “Die Mit­glie­der des Eli­sa­beth-Ver­eins küm­mern sich um hil­fe­be­dürf­ti­ge Men­schen und deren Ange­hö­ri­ge. Eine wich­ti­ge Auf­ga­be in unse­rer Gesell­schaft. Dazu möch­ten wir ein klei­nes Scherf­lein bei­tra­gen. Ich dan­ke den Ver­ant­wort­li­chen des Ver­eins auch im Namen der Deut­schen Lea­ding für ihr Enga­ge­ment. Mit der Spen­de möch­ten wir die Umset­zung des Hygie­nekon­zepts unter­stüt­zen”, sag­te Nor­bert Hart­mann bei der Über­ga­be. Die Spen­de kann der Hel­fe­rIn­nen­kreis gut gebrau­chen, um die Hel­fer bei ihren Ein­sät­zen mit Des­in­fek­ti­ons­mit­tel und den seit Kur­zem vor­ge­schrie­be­nen FFP2-Mas­ken zu ver­sor­gen. Vie­len herz­li­chen Dank für die Spende!