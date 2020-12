Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 20.12.2020

Bam­berg. Am 19.12.2020, gegen 16.45 Uhr, ent­wen­de­te ein 20-jäh­ri­ger Mann zwei Fla­schen Sam­bal Oelek im Wert von 3,5 Euro in einem Super­markt im Bam­ber­ger Osten. Er wur­de vom Kauf­haus­de­tek­tiv ange­hal­ten, als er ohne zu zah­len den Laden ver­las­sen woll­te. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahl, sowie ein län­ge­res Hausverbot.

Bam­berg. Ein 28-jäh­ri­ger Bewoh­ner einer Gemein­schafts­un­ter­kunft in Bam­berg wur­de in Gewahr­sam genom­men, weil er sich als völ­lig unbe­lehr­bar zeig­te. Die Beam­ten soll­ten für Ruhe sor­gen, nach­dem ein Sauf­ge­la­ge in einer Woh­nung völ­lig aus dem Ruder gelau­fen war und der Sicher­heits­dienst um Unter­stüt­zung gebe­ten hat­te. Bis auf einen der Feie­ren­den hiel­ten sich die Betrof­fe­nen an die Anwei­sun­gen und been­de­ten ihr Gela­ge. Der 28-jäh­ri­ge leg­te sich vor die Füße der ein­ge­setz­ten Poli­zi­sten und brüll­te laut­stark her­um. Der Gewahr­sam war zwin­gend gebo­ten und er durf­te die Nacht in der Zel­le der Inspek­ti­on verbringen.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land vom 20.12.2020

Scham­mels­dorf. In der Zeit Frei­tag, 18.12.2020, 16.30 h bis Sams­tag 08.45 h beschmier­te ein noch unbe­kann­ter Täter die Außen­fas­sa­de und das Gara­gen­tor eins Sport­heims mit grü­nen chi­ne­si­schen Schrift­zei­chen. Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 100 Euro. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel. 0951/9129–310.

Lis­berg. Ein 22jähriger befuhr am Sams­tag­abend mit sei­nem Pkw Audi mit Anhän­ger die Staats­stra­ße 2262. Auf dem Pkw-Anhän­ger waren Sty­ro­por­plat­ten gela­den. Auf Grund unzu­rei­chen­der Ladungs­si­che­rung ver­lor der Audi-Fah­rer Tei­le sei­ner Ladung. Ein nach­fol­gen­der 18jähriger Pkw-Fah­rer fuhr anschlie­ßend über die Plat­ten. An dem Pkw Ford ent­stand ein Sach­scha­den von 1000 Euro. Der 22-jäh­ri­ge muss sich nun wegen einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung verantworten.

Hirschaid. Als eine Grup­pe von drei Jugend­li­chen am frü­hen Sams­tag­abend in der Maxi­mi­li­an­stra­ße eine Poli­zei­strei­fe erblick­te, flüch­te­ten die Jugend­li­chen. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le fan­den die Poli­zei­be­am­ten bei einem 17jährigen eine Dose mit 3,68 Gramm Mari­hua­na und einen Joint. Das Rausch­gift und der Joint wur­den sicher­ge­stellt und der 17-jäh­ri­ge sei­ner Mut­ter über­ge­ben. Eine Straf­an­zei­ge nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz folgt.

Hirschaid. Am spä­ten Sams­tag­abend wur­de ein 33jähriger Mann am Bahn­hofs­platz einer Poli­zei­kon­trol­le unter­zo­gen. Im Rah­men der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten fest, dass er kei­nen trif­ti­gen Aus­nah­me­grund für die gül­ti­ge Aus­gangs­sper­re hat. Anzei­ge folgt.

Hall­stadt. Ein 55jährger Mann wur­de am frü­hen Sonn­tag­mor­gen in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Auch er konn­te kei­nen trif­ti­gen Aus­nah­me­grund für die gül­ti­ge Aus­gangs­sper­re ange­ben. Die nächt­li­che Aus­gangs­sper­re gilt von 21.00 h bis 05.00 h. Anzei­ge folgt.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt vom 20.12.2020

Fehl­an­zei­ge.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land vom 20.12.2020

Fehl­an­zei­ge.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim vom 20.12.2020

Forch­heim. Am Frei­tag­abend wur­de eine 10-Jäh­ri­ger durch Ange­stell­te eines Ein­kaufs­mark­tes am Para­de­platz auf fri­scher Tat beim Laden­dieb­stahl ertappt. Der Jun­ge ver­such­te dabei, Süßig­kei­ten im Wert von rund 3 Euro zu ent­wen­den. Er wur­de noch am Tat­abend sei­nen Erzie­hungs­be­rech­tig­ten übergeben.

Forch­heim. Am Frei­tag­nach­mit­tag wur­den in der Herrn­stra­ße in Ker­s­bach ins­ge­samt drei dort gepark­te Pkw durch einen unbe­kann­ten Täter zer­kratzt. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den von rund 1500 Euro. Die Forch­hei­mer Poli­zei hat in die­ser Sache Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Dormitz, Lkrs. Forch­heim. Am Sams­tag­abend wur­den in der Fran­ken­stra­ße in Dormitz drei Jugend­li­che durch Beam­te der Forch­hei­mer Poli­zei einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­te bei einem der Jugend­li­chen eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na auf­ge­fun­den wer­den, was für ihn Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz zur Fol­ge hat. Da er und sei­ne Beglei­ter kei­nen trif­ti­gen Grund für ihr Ver­wei­len in der Öffent­lich­keit ange­ben konn­ten, wird gegen alle Drei zudem wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Infek­ti­ons­schutz­ge­setz ermittelt.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt vom 20.12.2020

Eber­mann­stadt. Am Don­ners­tag­abend, gegen 21.15 Uhr, haben bis­lang unbe­kann­te Täter an einem Pkw Ford in der Josef-Mäh­rin­ger-Stra­ße zwei Rei­fen zer­sto­chen. Im Zusam­men­hang mit der Sach­be­schä­di­gung konn­ten zwei jun­ge Män­ner beob­ach­tet wer­den, die sich nach der Tat in Rich­tung Mit­tel­schu­le ent­fern­ten. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um wei­te­re Zeu­gen­hin­wei­se unter Tel. 09194–73880.