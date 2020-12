Wer an den Fei­er­ta­gen einen Besuch im Pfle­ge­heim plant, benö­tigt einen aktu­el­len, nega­ti­ven Coro­na­test. Und auch wer sich ein­fach inner­halb der Fami­lie tref­fen möch­te, fühlt sich damit viel­leicht woh­ler. Im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge gibt es des­halb auch an den Fei­er­ta­gen die Mög­lich­keit, sich kosten­los testen zu lassen.

Test­stel­le Schirnding:

Die Test­stel­le Schirn­ding steht allen Landkreisbürger*innen offen. Sie hat an nor­ma­len Wo-chen­ta­gen von 06:00 bis 19:00 Uhr geöff­net. Am Wochen­en­de, Hei­lig Abend, den Weih-nachts­fei­er­ta­gen, sowie an Sil­ve­ster und Neu­jahr hat die Test­stel­le von 08:00 bis 14:00 Uhr geöff­net. Von 22.12.2020 bis 03.01.2021 sind in die­ser Zeit kosten­lo­se Schnell­tests und kosten­lo­se PCR-Tests mög­lich, bei­des auch ger­ne in Kom­bi­na­ti­on, um eine höhe­re Aus­sa­ge­kraft zu erlan­gen. Vor der Testung ist es aller­dings unbe­dingt erfor­der­lich, sich unter fol­gen­dem Link: https://​covid​test​bay​ern​.sam​ple​tracker​.eu regi­strie­ren zu las­sen. Die Infor­ma­ti­on über das Test­ergeb­nis (auch beim Schnell­test) erfolgt dann per Email.

Test­stel­le Marktleuthen:

Die Zen­tra­le Test­stel­le in Mark­leu­then hat noch bis zum 23. Dezem­ber geöff­net. Von Mon­tag bis Mitt­woch sind PCR-Tests und in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14.00 Uhr auch Schnell­tests mög­lich. Bit­te ver­ein­ba­ren Sie vor­ab tele­fo­nisch einen Ter­min zwi­schen 08:00 und 12:00 Uhr unter der 09285–4729988 oder 09285–4749989. Ab dem 24. Dezem­ber geht die Test­stel­le in Betriebs­ur­laub. Sie öff­net wie­der am 04. Janu­ar zu den bekann­ten Zeiten.

Die Ver­ant­wort­li­chen im Land­rats­amt wei­sen in die­sem Zusam­men­hang aber dar­auf hin, dass ein ein­ma­li­ger nega­ti­ver Test nur eine Moment­auf­nah­me und kein Frei­fahrt­schein für die Fei­er­ta­ge ist. Ein Test ver­liert sei­ne Aus­sa­ge­kraft eigent­lich bereits mit jedem danach erfolg­ten Kon­takt. Aus die­sem Grund soll­te man sich auch wei­ter­hin kon­se­quent an die AHA-Regeln hal­ten und wo immer es mög­lich ist Mas­ke tra­gen, Hän­de­wa­schen und Abstand hal­ten sowie die Kon­tak­te auf ein Mini­mum reduzieren.

