Am 01. Dezem­ber 2010 war es so weit: Der erste Pfle­ge­stütz­punkt in Bay­ern nahm den Betrieb auf – und zwar in Coburg! Stadt und Land­kreis Coburg sowie die Kran­ken- und Pfle­ge­kas­sen haben damit ein Vor­zei­ge­pro­jekt rea­li­siert, näm­lich ein Gesamt­an­ge­bot an Bera­tung und Beglei­tung für pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen und deren Ange­hö­ri­ge. Ganz nach dem Grund­satz „Hil­fe aus einer Hand“ ste­hen bei die­ser Bera­tungs­stel­le die Betrof­fe­nen und ihre Ange­hö­ri­gen im Vordergrund.

Auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on besteht lei­der kei­ne Mög­lich­keit, die­ses Jubi­lä­um gebüh­rend zu fei­ern. Es ist geplant, dies im Rah­men eines Tages der offe­nen Tür im Früh­jahr 2021 nachzuholen.

Der Pfle­ge­stütz­punkt ist Anlauf­stel­le für alle Fra­gen rund um das The­ma Pfle­ge und unter­stützt Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und/​oder Ange­hö­ri­ge bei Ent­schei­dun­gen im Bereich der pfle­ge­ri­schen Ver­sor­gung durch Bera­tung über wohn­ort­na­he Ange­bo­te der Pfle­ge, Ver­sor­gung und Betreuung.

Der Pfle­ge­stütz­punkt trägt dazu bei, pfle­ge­be­dürf­ti­gen Per­so­nen ein men­schen­wür­di­ges Dasein zu ermög­li­chen, Nach­tei­le durch eine dro­hen­de oder bestehen­de Pfle­ge­be­dürf­tig­keit zu über­win­den, damit ein selbst bestimm­tes Leben trotz Pfle­ge­be­dürf­tig­keit geführt wer­den kann. Die Bera­tung soll den Wunsch nach einem mög­lichst lan­gen Ver­bleib im eige­nen Haus­halt unter­stüt­zen. Bei der Bera­tung wer­den natür­lich auch eige­ne Res­sour­cen berücksichtigt.

Die Bera­tung ist neu­tral, indi­vi­du­ell und kosten­frei. Die Mit­glied­schaft in einer Kran­ken- und Pfle­ge­kas­se ist nicht erfor­der­lich. Die Bera­tungs­lei­stun­gen kön­nen auch von pri­vat oder nicht Ver­si­cher­ten in Anspruch genom­men wer­den und von allen Rat­su­chen­den rund um das The­ma Pflege.

Der zen­tra­le Stand­ort des Pfle­ge­stütz­punk­tes für Stadt und Land­kreis Coburg ist das „Sozia­le Bera­tungs­zen­trum“ im Bür­g­laß­schlöss­chen, Zi. E01 und E02, Obe­rer Bür­g­laß 1, 96450 Coburg, Zusätz­lich zu den Sprech­zei­ten im Büro in Coburg gibt es ein­mal wöchent­lich im Wech­sel eine Außen­sprech­stun­de in ver­schie­de­nen Land­kreis­ge­mein­den. Tele­fo­nisch ist der Pfle­ge­stütz­punkt Coburg unter der 09561/892550 und 892551 erreichbar.