Kulm­bach, den 16.12.2020: Wie bereits berich­tet, wur­de Anfang Dezem­ber eine tol­le Gemein­schafts­ak­ti­on wäh­rend der Vor­weih­nachts­zeit ins Leben geru­fen. Unter der Gastro-Weih­nachts-Besche­rung ver­birgt sich eine Gut­schein­ak­ti­on für die Gastro­no­mie im Kulm­ba­cher Land. Hier­für kann man Gut­schei­ne in belie­bi­ger Höhe erwer­ben und bei rund 70 Mit­glieds­be­trie­ben der Kreis­stel­le im Land­kreis Kulm­bach ein­lö­sen. Die Liste der teil­neh­men­den Betrie­be ist im Tou­ris­mus­por­tal des Land­krei­ses Kulm­bach abrufbar:

https://​tou​ris​mus​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​g​e​n​u​s​s​/​g​a​s​t​r​o​-​w​e​i​h​n​a​c​h​t​s​-​b​e​s​c​h​e​r​u​ng/

Das Kli­ni­kum Kulm­bach, der Land­kreis und vie­le wei­te­re Betrie­be haben sich der Akti­on bereits ange­schlos­sen. Doch auch ganz vie­le Pri­vat­per­so­nen nut­zen die Mög­lich­keit, ihre Lie­ben mit einem Gut­schein aus der Akti­on zu beschenken.

„Mitt­ler­wei­le wur­den ins­ge­samt Gut­schei­ne im Wert von über 100.000 Euro ver­kauft“, teilt Con­ni Krue­ger, die Tou­ris­mus­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Kulm­bach, mit und führt wei­ter aus: „Es ist sen­sa­tio­nell, wie die Bevöl­ke­rung und die Fir­men der Regi­on mit­zie­hen und unse­re Gastro­no­mie unterstützen“.

Land­rat Klaus Peter Söll­ner freut sich, dass die Akti­on so gut ange­nom­men wird und unter­streicht: „Mit der Akti­on konn­ten wir gemein­sam eine Per­spek­ti­ve für unse­re Wir­te schaffen“.

Auf­grund der geän­der­ten Coro­na-Maß­nah­men kann man wei­ter­hin Gut­schei­ne in Wunsch­hö­he tele­fo­nisch oder per Email in der Kreis­stel­le des BHG beim Hotel Ertl, Tel. 09221/974000, info@​hotel-​ertl.​de bestel­len. Die Gut­schei­ne wer­den dann auf dem Post­weg versendet.