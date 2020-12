Eine Pfar­rei, die den Hl. Mar­tin als Namens­ge­ber hat, ist eigent­lich schon vom Patro­nat her zum Tei­len verpflichtet.

Unter dem Mot­to „St. Mar­tin teilt“ wur­de des­halb in die­sem Jahr in der Advents­zeit eine soge­nann­te Wunsch­baum­ak­ti­on ins Leben geru­fen, nach­dem sich der Pfarr­ge­mein­de­rat zuvor schnell einig war, die Akti­on durchzuführen.

Nach Rück­fra­ge bei der Cari­tas für den Land­kreis Forch­heim konn­te man in Erfah­rung brin­gen, dass es bereits für Kin­der meh­re­re Aktio­nen gibt, für bedürf­ti­ge Senio­ren bis­her jedoch nichts.

Also mach­te man sich ans Werk: ein Baum wur­de gespen­det und im Ein­gangs­be­reich der Pfarr­kir­che St. Mar­tin auf­ge­stellt, Kugeln wur­den von flei­ßi­gen Hän­den geba­stelt und mit den ent­spre­chen­den Infor­ma­tio­nen (Gut­schein besor­gen in einem Forch­hei­mer Dro­ge­rie­markt im Wert von 10 € und im Pfarr­bü­ro abge­ben) an den Baum gehängt.

Und sie­he da, die Akti­on war ein vol­ler Erfolg: 289 Gut­schei­ne, das sind in Sum­me 2890 €, wur­den inner­halb von 2 Wochen im Pfarr­bü­ro von St. Mar­tin abge­ge­ben. Vie­le Got­tes­dienst- und Krip­pen­be­su­cher, jun­ge Fami­li­en, Frau­en und Män­ner aller Alters­stu­fen brach­ten einen, zwei, fünf oder gar 10 Gutscheine.

Am Mon­tag, den 14. Dezem­ber, konn­te der Pfarr­ge­mein­de­rats­vor­sit­zen­de Chri­sto­pher Fleith einen vol­len Kar­ton einen vol­len Kar­ton mit Gut­schei­nen, die teil­wei­se hübsch ver­packt und geschmückt waren, an Herrn Lorenz vom Cari­tas­ver­band in Forch­heim über­ge­ben. Die­ser hat­te sich bereit erklärt, die Ver­tei­lung der Gut­schei­ne in Stadt und Land­kreis Forch­heim gewis­sen­haft zu über­neh­men und zeig­te sich hoch­er­freut über die gro­ße Anzahl.

Die Pfar­rei St. Mar­tin bedankt sich an die­ser Stel­le ganz herz­lich bei allen Spen­dern, die die Akti­on zu einem sol­chen Erfolg gemacht haben, um bedürf­ti­gen Senio­ren in Forch­heim eine Weih­nachts­freu­de zu berei­ten. Allen ein ganz herz­li­ches Vergelt‘s Gott!