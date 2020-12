Die aktu­el­le Coro­na-Situa­ti­on und die Aus­gangs­sper­re bedeu­ten für die Pfar­rei­en im Kath. Seel­sor­ge­be­reich Forch­heim, dass die Got­tes­dien­ste am Hei­li­gen Abend nicht zu der ange­kün­dig­ten Zeit statt­fin­den können.

So weit dies vom Platz­an­ge­bot her mög­lich ist, kön­nen die aus­ge­ge­be­nen Platz­kar­ten für die Christ­met­ten am Abend in unse­ren Pfarr­bü­ros ein­ge­tauscht wer­den für alter­na­ti­ve Gottesdienstzeiten.

Aktu­ell sind in unse­ren Got­tes­dien­sten noch Plät­ze frei. Platz­kar­ten sind in den Pfarr­bü­ros erhältlich.

Im Ver­hin­de­rungs­fall bit­ten wir um eine tele­fo­ni­sche Absa­ge oder Rück­ga­be der Platzkarte.

Unse­re Kir­chen sind in der Weih­nachts­zeit tags­über alle geöffnet.

Das Licht von Bet­le­hem steht zum Mit­neh­men bereit.

Die kor­ri­gier­ten Zei­ten der Got­tes­dien­ste fin­den Sie in den bei­den PDF-Dateien: