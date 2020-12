Land­rat Klaus Löff­ler freut sich über die finan­zi­el­le Hil­fe für die hei­mi­schen Kom­mu­nen. Mehr als 11,7 Mil­lio­nen Euro stel­len der Frei­staat und der Bund den 18 Gemein­den im Land­kreis zur Ver­fü­gung und gleicht damit die Ein­nah­me­ver­lu­ste bei der Gewer­be­steu­er auf­grund der Coro­na-Kri­se zu 100 Pro­zent aus. „Die Bedeu­tung die­ser finan­zi­el­len Unter­stüt­zung gera­de in die­sen schwie­ri­gen Zei­ten ist gar nicht in Wor­te zu fas­sen. Für unse­re Kom­mu­nen stellt die Gewer­be­steu­er eine der wich­tig­sten Ein­nah­me­quel­len dar, aus deren Mit­teln wich­ti­ge Inve­sti­tio­nen getä­tigt und unse­re Gemein­den lebens­wert gehal­ten wer­den können.“

Im Mit­tel der ver­gan­ge­nen drei Jah­re hat­ten die 18 Kom­mu­nen im Land­kreis Gewer­be­steu­er­ein­nah­men in Höhe von rund 27,6 Mil­lio­nen Euro. „Allei­ne der Aus­gleichs­be­trag in Höhe von 11,7 Mil­lio­nen Euro zeigt, in welch dra­sti­sche finan­zi­el­le Situa­ti­on unse­re Gemein­den ohne die Hil­fe durch den Frei­staat geschlit­tert wären. Gera­de des­halb möch­te ich mich beson­ders bei unse­rem Mini­ster­prä­si­den­ten Mar­kus Söder bedan­ken. Mein Dank gilt aber auch unse­rem Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Jür­gen Baum­gärt­ner, der sich in Mün­chen vehe­ment für die Inter­es­sen sei­nes Hei­mat­land­krei­ses einsetzt.“