Ab Febru­ar 2021 wird es im Land­kreis ein ganz neu­es Anruf­bus­sy­stem geben. Die Fahr­gä­ste des Bür­ger­bus­ses haben dann u.a. in Wun­sie­del jeden Tag mehr­mals die Mög­lich­keit – übri­gens auch an den Wochen­en­den – mit einem Bus Wege in der Stadt zu erle­di­gen, an Ver­an­stal­tun­gen teil­zu­neh­men, Bekann­te in den Dör­fern zu besu­chen usw.

Die Anruf­bus­se fah­ren zwi­schen 6 und 22 Uhr. Es kön­nen alle 50 Hal­te­stel­len im Stadt­ge­biet Wun­sie­del und den Orts­tei­len ange­fah­ren werden.

Der neue Anruf­bus erfüllt einen jah­re­lan­gen Wunsch vie­ler Lui­sen­burg­be­su­cher. Es wird im Som­mer eine „L“-Tour geben, die zu Zei­ten der Lui­sen­burg­fest­spie­le Fahr­ten zur Lui­sen­burg ca. 2 Stun­den vor und sogar ca. um 23 Uhr nach den Vor­stel­lun­gen anbietet.

Einen detail­lier­ten Fahr­plan des Anruf­bus­ses prä­sen­tiert der Land­kreis Anfang des neu­en Jah­res 2021.

Die Mit­ar­bei­te­rin­nen des Mehr­ge­nera­tio­nen­hau­ses ste­hen den Senio­ren zur Ver­fü­gung, um Fra­gen zum Ver­ständ­nis des neu­en Anruf­bus­ses zu beant­wor­ten. Fahr­gä­ste kön­nen dazu beim Mehr­ge­nera­tio­nen­haus anru­fen: 09232/602 107.

Für das Enga­ge­ment der 40 ehren­amt­li­chen Bür­ger­bus­fah­re­rin­nen und ‑fah­rer bedankt sich die Stadt Wun­sie­del an die­ser Stel­le sehr herz­lich. Sie haben den Bür­ger­bus seit 2008 nicht nur ehren­amt­lich durch die Stadt gelenkt, son­dern hat­ten auch immer ein offe­nes Ohr für die Fahr­gä­ste und haben so den Bür­ger­bus zum Wohl­fühlort gemacht haben.