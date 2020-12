Was sich in eini­gen bekann­ten Musik­clubs deut­scher Städ­te bereits sehr gut bewährt hat, wird nun auch in Nürn­berg instal­liert: Ab kom­men­den Diens­tag den 22.Dezember 2020 star­tet im Nürn­ber­ger Musik­club Hirsch ein tem­po­rä­res Corona-Schnelltest-Zentrum.

Der öffent­li­che Bedarf nach Covid 19 Anti­gen-Schnell­tests ist auch in unse­rer Regi­on mas­siv ange­stie­gen. Auf Grund der aktu­el­len Lock­down-Zwangs­schlie­ßung bie­tet sich der brach­lie­gen­de Hirsch dafür an. Betrei­ber ist der Hirsch in direk­ter Part­ner­schaft mit der medi­zi­ni­schen Fach­fir­ma Modl Medical.

In weni­gen Minu­ten wer­den im Hirsch von geschul­tem Per­so­nal Auf­nah­me, Zuwei­sung und Abstrich vorgenommen.

Die gete­ste­te Per­son muss nicht vor Ort auf das Ergeb­nis war­ten, son­dern bekommt es nach 15 Minu­ten als Handy-Mitteilung.

Die Kurz­zeit-Park­mög­lich­kei­ten beim Hirsch sind sehr gut, eben­so die Erreich­bar­keit mit dem ÖPNV.

Der Schnell­test wird als Rachen-Abstrich in einem Zelt im Gar­ten vor­ge­nom­men. Die Test­per­so­nen müs­sen den Musik­club bei die­sem schnel­len Vor­gang nicht betreten.

Die Öff­nungs­zei­ten der näch­sten Tage sind:

Di 22.12. 10 – 16 h

Mi 23.12. 10 – 16 h

Do 24.12. 09 – 13 h Hl. Abend

Fr 25.12. 09 – 13 h 1. Weihnachtsfeiertag

Sa 26.12. 09 – 13 h 2. Weihnachtsfeiertag

Di 29.12. 10 – 16 h

Mi 30.12. 10 – 16 h

Do 31.12. 09 – 13 h

Sa 02.01. 09 – 13 h

Di 05.01. 10 – 16 h

Die wei­te­ren Öff­nungs­zei­ten wer­den noch bekannt­ge­ge­ben, Fra­gen zum Ablauf und der Vor­anmel­dung gibt es auf fol­gen­der Sei­te: https://​www​.modl​-medi​cal​.de/​i​/​p​u​b​l​i​c​-​t​e​s​t​ing

Es ist auch mög­lich das Test­zen­trum spon­tan ohne vor­he­ri­ge Anmel­dung aufzusuchen.

Adres­se: Musik­club Hirsch, Vogel­wei­her­str. 66, 90441 Nürnberg